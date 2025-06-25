NATO zirvesinde Eurofighter kartı açıldı! Türkiye 10 milyar dolarlık alım için devrede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi’nin ikinci gününde diplomatik ağırlığını ortaya koydu. Türkiye, Avrupa yapımı Eurofighter Typhoon savaş uçakları için 10 milyar doları aşan bir anlaşma hedefiyle sahaya iniyor.

Bloomberg'ün haberine göre, NATO Zirvesi kapsamında Hollanda’nın Lahey kentinde temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yapacağı görüşmede, Türkiye’ye Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının satışı için destek talep edecek.

ERDOĞAN-MERZ ZİRVESİ GÖZLERİ LAHEY'E ÇEVİRDİ

İddialara göre , Erdoğan’ın Almanya'nın başbakanlığına yeni seçilen Friedrich Merz ile yapacağı görüşme, Türkiye'nin Avrupa konsorsiyumundan düzinelerce Eurofighter Typhoon satın alma çabaları açısından belirleyici olacak.

Türkiye, aynı zamanda Leopard tankları, denizaltılar ve diğer Alman üretimi askeri sistemler için gerekli yedek parçaların onayını da Berlin'den bekliyor.

TÜRKİYE SAVUNMADA VİTES YÜKSELTİYOR

Ankara, Airbus, BAE Systems ve Leonardo'nun ortak üretimi olan Eurofighter Typhoon uçakları için sipariş vermeye hazırlanıyor. İngiltere’nin Mart ayında Türkiye’ye ilk fiyat teklifini iletmesiyle birlikte yıllardır süren durgunluk yerini diplomatik hareketliliğe bıraktı.

Türkiye, Eurofighter Typhoon filosunu en modern Tranche 4 modellerle güçlendirmeyi planlıyor. Hızlı teslimat için bazı önceki nesil uçakların da pakete dahil edilmesi gündemde. Görüşülen paketin toplam maliyetinin 10 milyar Euro’yu aşması bekleniyor.

TÜRKİYE F-16'DAN SONRA YENİ NESİL JETLERLE GÖKYÜZÜNE HAZIRLANIYOR

F-16 savaş uçaklarının ABD dışındaki en büyük kullanıcısı olan Türkiye, ilk kez başka bir Batılı jet tipiyle filosunu genişletmeye hazırlanıyor. Ankara'nın radarında, yalnızca uçaklar değil, MBDA tarafından geliştirilen Meteor havadan havaya füzeler de var.

ALMANYA'NIN TÜRKİYE İLE SAVUNMA ALANINDA İŞBİRLİĞİ ARAYIŞI

Hristiyan Demokratlar ile Sosyal Demokratlardan oluşacak yeni koalisyon hükümetinin en önemli öncelikleri arasında Avrupa'nın savunma alanında yeteneklerini güçlendirmesi, ABD'ye bağımlılığın azaltılması bulunuyor.

Merz son aylarda yaptığı açıklamalarda, AB'nin savunma alanında, İngiltere, Norveç ve Türkiye gibi AB üyesi olmayan Avrupalı müttefiklerle işbirliğini geliştirmesi gerektiğini vurgulamıştı. Yeni Alman hükümeti, savunma alanında milyarlarca euro'luk yeni yatırımlar yapmayı, büyük silah alımları gerçekleştirmeyi planlıyor.

SİYASİ ENGELLER AŞILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesi yaptığı açıklamada "Müttefikler arasında savunma ticaretine engeller getirilmesini doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Almanya, 2024’te Eurofighter satışına ilişkin müzakerelere yeşil ışık yakmıştı.

Kararın ardından İngiltere öncülüğünde yürütülen teknik görüşmeler Mart ayında tamamlandı. Aynı ay içerisinde Türkiye’ye resmi fiyat teklifi iletildi. Konsorsiyumun sunduğu teklifin kapsamı açıklanmazken, anlaşmanın 10 milyar doları aşabileceği değerlendiriliyor.

ALMANYA VETO İDDİALARINI REDDETTİ

Geçtiğimiz günlerde Eurofighter satışı konusunda Almanya'nın iç siyasi nedenlerle satışa karşı çıktığı yönündeki haberler ise Berlin yönetimi tarafından yalanlanmıştı. Alman Ekonomi Bakanlığı, "Geçici hükümet bu konuda karar almayacak. Yetki yeni kurulacak hükümete aittir" açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE SAVUNMADA BAĞIMSIZLIK YOLUNDA

Türkiye, son yıllarda yaşadığı ambargolar nedeniyle savunma alanında yerli üretimi artırdı. Kendi geliştirdiği Kaan adlı beşinci nesil savaş uçağının 2028'de seri üretime girmesi hedefleniyor.