Piste çıktı, geliyor... KAAN'a kadar nöbet Eurofighter'ın!

Türkiye’nin havada kapasitesini artırmak için görüşmelerini sürdürdüğü Eurofighter Typhoon’da ön anlaşma imzalandı. 40 adet Eurofighter, iki sene içerisinde teslim edilecek.

YEŞİM ERASLAN - Türkiye’nin havada kapasitesini artırmak için görüşmelerini sürdürdüğü Eurofighter’da kritik eşik aşıldı. Millî Savunma Bakanı Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey ile Türkiye’nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüyle ilgili tam kapsamlı ön mutabakat zaptını imzaladı.

Millî Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Bu belge, ülkeler arasındaki ilişkiyi resmîleştirmekte ve Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır. Her iki bakan da bu imzayı, Türkiye’nin Typhoon topluluğuna katılımı yönünde olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılamakta ve gerekli düzenlemelerin en kısa sürede sonuçlandırılması yönünde ortak bir hedefi paylaşmaktadır” denildi.

40 ADET ALINACAK

Birleşik Krallık’la imzalanan ön mutabakatla beraber Türkiye, Eurofighter kullanıcıları arasına girdi. Alım konusunda konsorsiyumda herhangi bir problem kalmadı, bundan sonra satış ve tedarik sürecine geçilecek. 40 adetlik paketin satın alımına ilişkin anlaşmanın imzalanmasının ardından uçakların iki yıl içinde kullanıma alınması bekleniyor.

MALİYETİ 4,7 MİLYAR AVRO

Türkiye 40 jetin tamamını sipariş ederse, sipariş bedelinin yaklaşık 4,75 milyar avroya ulaşacağı belirtiliyor. İmzaların atılmasının ardından Millî Savunma Bakanı Güler ve İngiltere Savunma Bakanlığından peş peşe açıklamalar geldi. Bakan Güler “Anlaşmanın imzalanmasından dolayı son derece mutluyum. 40 civarında uçak sahibi olmayı planlıyoruz. Bunun değişik opsiyonları var. Onlar üzerinde çalışıyoruz. Elektronik harp vasıtalarını belki de dünyada en etkili kullanan ordu Türk Silahlı Kuvvetleridir” dedi.

BÜYÜK BİR ADIM ATTIK

Aynı şekilde İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada “Yıllardır süren savunma iş birliğine dayanarak taraflar, gelecekteki Typhoon ihracat anlaşmasının Türkiye’nin gelişmiş savaş kabiliyetlerini güçlendireceği konusunda mutabık kaldı. Türkiye ile muhtemel anlaşmaya ilişkin müzakereler, önümüzdeki haftalarda devam edecek. Anlaşma, NATO’nun kolektif caydırıcılığını güçlendiriyor ve İngiltere ile Türkiye arasında yıllardır süren savunma iş birliği ve gelişen endüstriyel bağları temel alıyor” denildi.