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Özgür Özel'in 'Eurofighter teşekkürü' sözlerine AK Parti'den cevap: Türkiye’yi dışarıya şikâyet eden sözlerini hatırlıyoruz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Eurofighter'da ne kadar samimi ve net bir destek verdiğimi herkes biliyor. Normalde Erdoğan’dan teşekkür telefonu gelmesi lazım" sözlerine cevap verdi. Çelik "Özel’in yurt dışı ziyaretlerinde, Türkiye’nin millî meselelerine destek veren sözlerini değil; Türkiye’yi dışarıya şikâyet eden sözlerini hatırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin konuştu. Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in "Eurofighter'da ne kadar samimi ve net bir destek verdiğimi herkes biliyor. Normalde Erdoğan’dan teşekkür telefonu gelmesi lazım" sözlerine cevap verdi.

Çelik "Türkiye’nin millî meselelerine destek veren herkese prensip olarak teşekkür ederiz. Ama Sayın Özgür Özel’in yurt dışı ziyaretlerinde, Türkiye’nin millî meselelerine destek veren sözlerini değil; Türkiye’yi dışarıya şikâyet eden sözlerini hatırlıyoruz" dedi. 

Özgür Özel'in 'Eurofighter teşekkürü' sözlerine AK Parti'den cevap: Türkiye’yi dışarıya şikâyet eden sözlerini hatırlıyoruz - 1. Resim

MYK'nın gündemine dair konuşan Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

En önemli gündemimiz Gazze. Savaş ve soykırım suçları bakımından Netanyahu hükümetinin yargılanması artık insanlık meselesi haline gelmiştir.

Bölge ve dünya barışı için bir numaralı tehdit Netanyahu hükümetidir. İsrail’in Suriye’yi istikrarsızlaştırmasına yönelik her faaliyet milli güvenliğimizi doğrudan tehdit ediyor.

Suriye’de etnik ve mezhepsel krizleri tetiklemeye çalışanlar burada vekalet savaşları yoluyla bazı projeleri yürütmeye çalışan yabancı devletlerdir.

Suriye cumhurbaşkanlığının ve yerleşkesinin vurulması aynı şekilde genelkurmay yerleşkesinin vurulması aslında İsrail'in bütün bu oluşan yapının senaryosunun mutfakta şekillendiren odaklardan bir tanesi olduğunu gösteriyor.

MUHALEFETİN LGS İDDİALARI 

LGS ile ilgili muhalefet odakları tarafından yalan bilgi yayıldı. Arkasından yalan siyaseti ile imam hatip okulları haksız bir şekilde hedef alındı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ 

Terörsüz Türkiye süreci hassasiyetle yürüyor.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan "Su tersine akmaz, akarsa da gereğini yaparız" dedi. Odağımız fesih ve silah yakma sürecidir.

Özgür Özel'in 'Eurofighter teşekkürü' sözlerine AK Parti'den cevap: Türkiye’yi dışarıya şikâyet eden sözlerini hatırlıyoruz - 2. Resim

EUROFIGHTER MUTABAKATI

Bugün, İHA’larımız ve SİHA’larımızla dünyada savaş konseptini belirleyen ülkelerden biriyiz.

NATO müttefikleri arasında yaptırım ve engelleme doğru değil.

Eurofighter konusunda gelinen nokta, ilkel yaklaşımları aşma bakımından kıymetli.

ÖZGÜR ÖZEL'E EUROFIGHTER CEVABI

Türkiye’nin millî meselelerine destek veren herkese prensip olarak teşekkür ederiz. Ama Sayın Özgür Özel’in yurt dışı ziyaretlerinde, Türkiye’nin millî meselelerine destek veren sözlerini değil; Türkiye’yi dışarıya şikâyet eden sözlerini hatırlıyoruz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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