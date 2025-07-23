MSB'den çarpıcı açıklama! "Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Suriye'de yaşanan gelişmeler üzerine çarpıcı bir açıklama geldi. Haftalık basın toplantısı sonrası yapılan açıklamada, "Suriye yönetimi tarafından savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türkiye'den resmi destek talep edilmiştir. Bu talep doğrultusunda, Suriye'nin savunma kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlanması için çalışmalarımız devam etmektedir." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye yönetimi tarafından, savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türkiye'den resmi destek talep edildiğini duyurdu.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, "IDEF 2025 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı" nedeniyle İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk

Suriye'nin Süveyda kentinde yaşanan çatışmalar ve İsrail'in Şam'a yönelik saldırılarıyla ilgili soruları cevaplayan kaynaklar, İsrail'in son dönemde yoğunlaştırdığı saldırıların, özellikle güneydeki Süveyda bölgesinde Dürzi toplumu ile Şam yönetimi arasında gerilimleri artırdığını belirtti.

"SURİYE YÖNETİMİ TARAFINDAN TÜRKİYE'DEN RESMİ DESTEK TALEP EDİLMİŞTİR"

Kaynaklar, Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, istikrarın sağlanması ve terör örgütleriyle mücadele edilmesi yönündeki kararlı duruşunu sürdürdüğüne vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Milli Savunma Bakanlığı olarak, Suriye'nin yeni hükümetiyle yakın bir iş birliği içinde çalışmaktayız. Suriye yönetimi tarafından, savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türkiye'den resmi destek talep edilmiştir. Bu talep doğrultusunda, Suriye'nin savunma kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlanması için çalışmalarımız devam etmektedir. Türkiye'nin öncelikli hedefi, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemek, bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabalara öncülük etmektir."

TERÖR ÖRGÜTÜ SDG'NİN ENTEGRASYONU

Bakanlık kaynakları, terör örgütü SDG'nin Suriye yönetimine entegrasyonu ile ilgili sorular üzerine, şunları söyledi:

"Milli Savunma Bakanlığı olarak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarının korunmasının ülkemiz ve bölge istikrarı için olmazsa olmaz olduğunu daha önce defalarca ifade etmiştik. Bu kapsamda, 10 Mart tarihinde Suriye Hükümeti ve SDG terör örgütü arasında üzerine uzlaşı sağlanan hususların sahadaki yansımalarının bir an önce görülmesi söz konusu istikrara katkı sağlayacaktır. Terör örgütü SDG, Şam hükümetiyle yaptığı anlaşmaya uyduğunu somut olarak göstermek zorundadır. Konuya yönelik gelişmeler ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip edilmektedir."

IDEF'TE SAVUNMA SANAYİ RÜZGARI

Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk ise IDEF'in savunma sanayisinin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerin dünya çapında tanıtılmasına önemli katkı sağladığını belirterek "Savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayisi alanlarında önemli bir uluslararası tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu olan ve dünyanın en etkin savunma fuarları arasında seçkin bir konumda bulunan IDEF 2025'in savunma sanayimize değerli katkılar sağlayacağına inanıyor, emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz." dedi.

Fuara, 50 ülkeden 1400'ün üzerinde katılımcı firmanın, 99 ülke ve uluslararası kuruluştan 120 binin üzerinde ziyaretçi ile 113'ü üst düzey olmak üzere 219 heyete mensup 937 heyet üyesinin katılım sağladığını ifade eden Aktürk, yerli ve milli savunma sanayisinin ulaştığı seviye ile gelecek hedefleri tüm dünyaya tanıtıldığını kaydetti. Aktürk, "Deniz, hava ve kara sistemleri, askeri teçhizat, güvenlik ekipmanları, silah, mühimmat ve savunma elektroniği gibi 1100'ü ilk kez olmak üzere 5 binden fazla ürün sergilenmektedir." ifadesini kullandı.

EUROFIGHTER TYPHOON

Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, fuar kapsamında, katılımcı ülkelerin başta savunma bakanları olmak üzere, üst düzey temsilcileriyle bir araya gelerek savunma sanayisi, askeri eğitim ve iş birliği alanlarında görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi.

Bakan Güler'in ikili görüşmelerine ilişkin de bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

"22 Temmuz'da Azerbaycan, Belçika, Senegal, Slovenya ve Kongo savunma bakanlarının yanı sıra Pakistan Genelkurmay Başkanı, Vietnam Savunma Bakan Yardımcısı ve Libya Ulusal Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı ile görüşen Sayın Bakanımız, aynı gün Azerbaycan Savunma Bakanı ile Karşılıklı Askeri Güvenliğin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı imzalamıştır. Sayın Bakanımız bugün de Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile bir araya gelerek ülkemizin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı bir anlaşmaya yönelik Mutabakat Zaptı'nı imzalamıştır."

SAVUNMA SANAYİSİ VE ENVANTERE YENİ GİREN SİLAH SİSTEMLERİ

Yerli ve milli savunma sanayisinin ürettiği silah ve sistemlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin güç ve etkinliğinin artırılmasına yönelik faaliyetlere devam edildiğini ifade eden Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda 5,56 milimetre Piyade Tüfeğinin (SAR-56) muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığını bildirdi.

Aktürk, İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve BMC Power AŞ iş birliğiyle geliştirilen montaj, entegrasyon ve testlerinin İstanbul Tersanesi Komutanlığında başarıyla tamamlandığı yerli ve milli motor "Levent"in, 18 Temmuz’da hizmete alındığını belirtti.

Öte yandan Aktürk, dünyanın en iyi işverenlerinin ödüllendirildiği "Stevie Awards for Great Employers" kapsamında 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 ödül kazanan Bakanlığa bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi ve çalışanlarını da tebrik etti.

TERÖRLE MÜCADELE

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye'nin huzur, güvenlik ve istikrarı için görev ve faaliyetlerine kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Aktürk, "Ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir hafta içerisinde, 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere, operasyon bölgelerinde tespit edilen, teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir." diye konuştu.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Aktürk, zorlu iklim ve arazi şartlarında hudut güvenliği faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

"Hafta boyunca 207 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 959 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen 638 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 43 bin 630'a ulaşmıştır. Suriye harekat alanlarında devam eden 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 212'si Tel Rıfat, 286'sı Münbiç bölgesinde olmak üzere 498 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir. 21 Temmuz’da Deniz Kuvvetlerimize ait insansız hava araçları ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyetleri esnasında Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botunun Sisam Adası’nın doğusunda düzensiz göçmenleri taşıyan botu bıraktığı tespit edilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığımız bilgilendirilerek söz konusu göçmenlerin kurtarılması sağlanmıştır."

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI

Tuğamiral Aktürk, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan eylemlerinin sadece Filistin halkını değil, tüm bölgeyi derin bir istikrarsızlığa sürüklediğini söyledi. İsrail yönetiminin Gazze'ye yönelik orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırılarının sivilleri, özellikle de kadın ve çocukları hedef aldığını, temel insani değerleri ve uluslararası normları ağır şekilde ihlal ettiğini belirten Aktürk, "İnsani yardımların engellenmesi, temel yaşam ihtiyaçlarına erişimin kısıtlanması ve sivil altyapının sistematik şekilde tahrip edilmesi, Gazze'deki dramı insani bir felakete dönüştürmüş durumdadır. Bu tablo, yalnızca bölge halkının değil, tüm insanlığın vicdanını yaralamaktadır. Bu kapsamda, uluslararası toplumu daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede kalıcı barış ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için hızlı bir şekilde sorumluluk almaya, güçlü ve ortak bir duruş sergilemeye davet ediyoruz." dedi.

EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

"27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Pakistan'da 'Türkiye-Pakistan Deniz Kuvvetleri İkili Amfibi Tatbikatı'nın icra edilmesi planlanmaktadır. Diğer yandan 21-25 Temmuz tarihleri arasında, İtalya Deniz Kuvvetlerine ait Palinuro gemisi tarafından Aksaz'a, Fransa Deniz Kuvvetleri unsuru Provence gemisi tarafından Antalya'ya liman ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu görevi kapsamında; Bulgaristan Deniz Kuvvetlerine ait Struma gemisi tarafından 22-25 Temmuz, Romanya Deniz Kuvvetlerine ait Ghiculescu ve Balescu gemileri tarafından 23-25 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'a liman ziyaretleri yapılmaktadır."

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğine vurgu yapan Aktürk, Milli Savunma Üniversitesi 2025 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri'nin 29 Temmuz'a kadar devam edeceğini hatırlattı. Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere teknik sınıflarda uzman erbaş temini başvurularının ise bugün sona ereceğini, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına sözleşmeli er temini başvurularının ise 27 Temmuz'da tamamlanacağını söyledi.

Ağustos, eylül ve ekim dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay ve astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının 30 Temmuz itibarıyla e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebileceğini belirten Aktürk, "Sonuç olarak yüksek donanımı, tecrübeli personeli ve üstün harekat kabiliyetiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her türlü tehdidi kararlılıkla bertaraf etmeye, kara, deniz ve hava unsurlarıyla milletimizin güvenliğini sağlamaya, ulusal güvenliğimizin yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrara etkin katkılar sunmaya kararlılıkla devam edecektir." diye konuştu.