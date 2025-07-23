Dünya basınında yerli balistik füze 'Tayfun' esti: Türkiye hipersonik çağa adım attı

Roket, füze ve mühimmat teknolojilerinde Türkiye'nin öncü firmalarından biri olan Roketsan, 6 yeni sistemini ilk kez IDEF 2025'te sergiledi. Fuara damga vuran ürünlerin başında 'Tayfun Füzesi’nin Blok-4 Hipersonik versiyonu' yer aldı. Tayfun füzesi uluslararası basında da manşetlere taşındı. Türkiye'nin tanıtımı yapılan balistik füze ile 'hipersonik çağ'a girdiği vurgulandı.

DIŞ HABERLER - Roketsan yeni savunma sistemleriyle Türkiye'nin savunma vitrini IDEF 2025’e damga vurdu. Türkiye'nin en büyük hipersonik balistik füze projesi Tayfun Blok 4 vitrine çıktı.

'TAYFUN' ULUSLARARASI BASINDA DA GENİŞ YANKI OLUŞTURDU

Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki en önemli projelerinden biri olan 'Tayfun hipersonik füze'nin tanıtımı uluslararası basında da manşetlere taşındı.

"AKDENİZ'DE STRATEJİK GÜÇ DENGELERİ DEĞİŞECEK"

İsrail basınından israeldefense, Tayfun'un görücüye çıktığını "Roketsan şirketinin yerli geliştirmesi olan 'Tayfun'un, Doğu Akdeniz'deki stratejik güç dengelerini değiştirmesi bekleniyor" sözleri ile okuyucularına aktardı.

İsrailli yayın kuruluşu Türkiye'nin hipersonik füzesi için "Ülkenin stratejik vuruş kabiliyetlerinde önemli bir sıçramayı temsil ediyor. Roketsen tarafından yerli olarak geliştirilen füze, Türkiye'nin bugüne kadarki en uzun menzilli füzesi olma özelliğini taşıyor" sözlerini kullandı.

"TÜRKİYE HİPERSONİK ÇAĞA ADIM ATTI"

Arnavutluk merkezli yayın kuruluşu A2CNN ise Tayfun füzesinin Türkiye'yi hipersonik çağa taşıdığının altını çizerek "Türkiye, İstanbul'da düzenlenen IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın ilk gününde ilk hipersonik balistik füzesi Tayfun Blok-4'ü tanıttı. Türk savunma şirketi Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun Blok-4, 2 bin 300 kilogram ağırlığında, 6,5 metre uzunluğunda ve 800 kilometre menzile sahip. Füze, yüksek hızı ve gelişmiş manevra kabiliyetiyle beğeni topladı" açıklamasına yer verdi.

TAYFUN BLOK-4 HİPERSONİK FÜZENİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Türkiye’nin en uzun menzilli ve milli imkanlarla üretilmiş balistik füzesi ünvanını taşıyan Tayfun Füzesi’nin Blok-4 Hipersonik versiyonu da IDEF’25’te ilk kez sergileniyor. Tayfun Blok-4 ile uzun menzillere ulaşılarak Türk savunma sanayisinde bir rekora daha imza atılıyor. 7 tonun üzerinde bir ağırlığa sahip olacak Tayfun’un bu yeni versiyonu, çok maksatlı harp başlığı ile hava savunma sistemleri, komuta kontrol merkezleri, askeri hangarlar, kritik askeri tesisler gibi birçok stratejik hedefi kilometrelerce öteden yok edebilecek.