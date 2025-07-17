MSB'den İsrail'in saldırılarıyla ilgili açıklama: Talep edilirse Suriye'ye destek veririz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve ateşkes konusu ele alındı. İsrail'in kınandığı açıklamada, "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı. Talep edilirse Suriye'nin savunması için destek veririz" ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Özel kuvvetler Komutanlığı’nda Ömer Halisdemir anıtı önünde düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Uzun süren acıların ardından barış içinde yaşama ve uluslararası toplumla yeniden bütünleşme yolunda önemli bir eşiğe gelen Suriye’de, tarihî fırsatın heba edilmemesi, kalıcı huzur ve güvenliğin tesisine yönelik çabalara destek verilmesi gerekmektedir.

"İSRAİL SALDIRGANLIKLARINA SON VERMELİ"

İsrail’in uluslararası hukuku açıkça ihlal eden saldırıları; bölgesel barış ve güvenliği hiçe sayan, çatışmaları yayma niyetini ortaya koyan tehlikeli bir yaklaşımdır. Pervasız ve sınır tanımaz bir tutumla tüm bölgeyi istikrarsızlığa ve kaosa sürükleyen İsrail, yakın coğrafyamızda geri dönülemez sonuçlar doğurabilecek saldırgan girişimlerine derhâl son vermelidir.

"GAZZE'DE KATLİAMLAR DEVAM EDİYOR"

Gazze’de insani felaket, sivil halkın açlığa terk edilmesi ve toplu katliamlar devam etmektedir. Bu kapsamda, adil ve kalıcı bir barış sürecinin başlatılması ve insani yardımların kesintisiz olarak Gazze’ye girişinin sağlanması gerekmektedir. Türkiye olarak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti’nin vücut bulması yönündeki desteğimizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

"SURİYE KONUSUNDAKİ DURUŞUMUZ NETTİR"

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’deki son gelişmeler ile İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak ve sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasını engellemek maksadıyla, Suriye’nin kuzeyinde bulunan terör unsurlarına karşı kararlı mücadelesini sürdürmektedir. Bizim Suriye konusundaki duruşumuz nettir. Toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış güvenli, istikrarlı ve güçlü bir Suriye hedefimizdir. Suriye Yeni Hükümeti ile terör örgütü SDG arasındaki entegrasyon süreci ve son günlerde meydana gelen çatışmalar dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir. Ülkemiz, Suriye’nin toprak bütünlüğü temelinde, bölgede kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik her türlü yapıcı süreci desteklemektedir.

İSRAİL'İN SURİYE'YE YÖNELİK SALDIRILARI...

İsrail’in Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları bölgedeki barış ve istikrar adımlarını tehlikeye atmaktadır. Suriye’nin birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılmış bir provokasyondur. İsrail uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgeyi kaosa sürükleyen saldırılarına artık bir son vermelidir.

Talep etmeleri durumunda Suriye’nin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadelesine destek olmak için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı daha önce ifade etmiştik. İsrail’in Suriye’ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında Suriye’de bulunan birlik ve personelimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.”

SON BİR HAFTADA 4 PKK'LI TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, millî birlik ve beraberlik ile ülkenin varlığına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kararlılık ve azimle sürdürdüğü vurgulayarak terörle mücadele konusundaki gelişmeleri aktardı.

Buna göre; son bir haftada Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist daha teslim oldu. Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda ele geçirilen teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirildi.