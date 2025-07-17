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Ayşe'yi katleden Cemil Koç'un kan donduran ifadesi! Cesedi yok etmek için 500 bin lira vermiş

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ayşe&#039;yi katleden Cemil Koç&#039;un kan donduran ifadesi! Cesedi yok etmek için 500 bin lira vermiş
Cinayet, İstanbul, Valiz, Tutuklama, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Ayşe Tokyaz'ı öldürüp cesedini valizle yola atan Cemil Koç ve 6 kişi tutuklandı. Koç ilk ifadesinde genç kızın merdivenlerden düşüp öldüğünü söyledi. Valizle evden çıktığı anları aktaran cani, cesedi yok etmek için yaptığı 500 bin liralık anlaşmayı da anlattı. İşte korkunç detaylar.

İstanbul Eyüpsultan’da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edilmişti.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın şüphelisi eski polis memuru Cemil Koç'un emniyette ifade vermeyerek 'Susma' hakkını kullandığı ortaya çıkmıştı. Diğer şüpheliler ise taşıdıkları bavulda ceset olduğunu bilmediklerini iddia etmişti. Adliyeye sevk edilen Koç ve yanındaki 6 kişi tutuklandı.

Ayşe'yi katleden Cemil Koç'un kan donduran ifadesi! Cesedi yok etmek için 500 bin lira vermiş - 1. Resim

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Sabah'ta yer alan habere göre Koç'un ilk ifadesi de ortaya çıktı. 

Koç; Ayşe Tokyaz'ın uyuşturucu etkisinde bulunduğunu ve dubleks evindeki merdivenlerden düşerek kafasını çarpması sonucu öldüğünü söyledi. Katil zanlısı ayrıca panik yaptığını hemen yardım için arkadaşını aradığını, arkadaşını sitenin çevresinden plakalı aracıyla alarak siteye girdiklerini ve eve birlikte çıkmalarının akabinde Tokyaz'ın cesedini valize kendisinin koyduğunu söyledi.

Ayşe'yi katleden Cemil Koç'un kan donduran ifadesi! Cesedi yok etmek için 500 bin lira vermiş - 2. Resim

"MEYHANEYE GİDİP DÜŞÜNDÜM" DEMİŞ

Şahıs; aşağı inerek araca valizi koyduklarını, BMW marka araç ile birlikte arkadaşının ortaklığının bulunduğu petrole gittiklerini, kamera görüntülerinin emniyetin eline geçmemesi adına kamera fişini çektiğini belirtti. İfadesinin devamında petrolden ayrılmalarından bir süre sonra arkadaşının kendisini oyaladığını anladığını, oradan ayrıldığını ve meyhaneye giderek 'Düşündüm' dediğini belirtti.

Cemil Koç daha sonra taksici Necmettin E. ile iletişim kurduğunu, elindeki valizin gömülmesi gerektiğini belirterek 500 bin lira karşılığında anlaştıklarını söyledi. Taksici Necmettin'in işi yapması için adam bulacağını söyleyerek işe aracılık ettiğini 3 kişi bulduğunu bu kişilere kişi başı 100 bin lira vermek için anlaştıklarını anlattı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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