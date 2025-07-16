Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç'un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş! Detaylar korkunç

İstanbul'da Ayşe Tokyaz'u öldürüp cesedini valizle yola aran Cemil Koç'un eski sevgilisinin de 2023 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi. Koç’un kardeşinin de FETÖ soruşturması kapsamında polislikten ihraç edildiği tespit edildi.

İstanbul Eyüpsultan’da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edilmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın şüphelisi eski polis memuru Cemil Koç'un emniyette ifade vermeyerek 'Susma' hakkını kullandığı ortaya çıkmıştı. Diğer şüpheliler ise taşıdıkları bavulda ceset olduğunu bilmediklerini iddia etmişti.

Adliyeye sevk edilen şahısların işlemleri sürüyor.

ESKİ SEVGİLİSİ ŞÜPHELİ ŞEKİLDE ÖLMÜŞ

Öte yandan cinayet zanlısı Cemil Koç’un eski sevgilisi Ece Gül Övezova’nın da 2023 yılında Diyarbakır’da hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Türkmenistan vatandaşı Övezova’nın, kaldığı apartmanın 6’ncı katından düşerek hayatını kaybettiği, olay sonrası Cemil Koç’un ifadesine başvurulduğu ancak yeterli delil bulunamadığı için serbest bırakıldığı öğrenildi.

KARDEŞİ FETÖ'DEN GÖREVDEN ALINMIŞ

Yapılan incelemelerde, daha önce meslekten ihraç edilen Cemil Koç’un kardeşinin de geçmişte yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındığı tespit edildi.