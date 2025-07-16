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Ayşe Tokyaz'ı döverek öldürmüştü! Parçalara ayırdığı cesedi valizle böyle taşımış

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cinayet, İstanbul, Valiz, Ceset, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da eski sevgilisi Cemil Koç tarafından öldürülen Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni parçalara ayrılıp valizle yol kenarına atılmıştı. 7 kişi gözaltına alınırken Koç'un, genç kadının cesedini valizle evden çıkardığı anlar ortaya çıktı.

İstanbul Eyüpsultan'da önceki gün yol kenarında valiz içerisinde bir ceset bulunmuştu. Bu cesedin hemşirelik bölümünde öğrenci olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'a ait olduğu öğrenilmişti.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tokyaz'ın ikiz kardeşi ekiplere ihbarda bulunurken, cinayetle ilgili Tokyaz'ın eski sevgilisi Cemil Koç ve 7 kişi gözaltına alındı. Koç'un uzun süredir genç kızı tehdit ettiği öğrenildi.

Ayşe Tokyaz'ı döverek öldürmüştü! Parçalara ayırdığı cesedi valizle böyle taşımış - 1. Resim

CESEDİ BÖYLE TAŞIMIŞLAR

Öte yandan edinilen bilgilere göre; Cemil Koç ve yanındakilerin Ayşe'nin cesedini valizle taşıdığı anlar ortaya çıktı.

Ayşe Tokyaz'ı döverek öldürmüştü! Parçalara ayırdığı cesedi valizle böyle taşımış - 1. Resim

Koç'un cesetten kurtulmak için bir taksi şoförüne 500 bin lira teklif ettiği, evini temizletip kırmızıya boyattığı da öğrenilmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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