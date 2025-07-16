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Ayşe'yi katleden Cemil Koç ve 6 kişi adliyeye böyle sevk edildi! İlk ifadesi ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cinayet, İstanbul, Valiz, Polis Memuru, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'u öldürerek cesedini valize koyan sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç ve beraberindeki 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Koç'un ilk ifadesi de ortaya çıktı.

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde pazar günü yol kenarında bir valiz içerisinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin (38) Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

Ayşe'yi katleden Cemil Koç ve 6 kişi adliyeye böyle sevk edildi - 1. Resim

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Cemil Koç ve beraberindeki 6 şüpheli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Canilerin ters kelepçe olması ve kafalarını kaldıramamaları da dikkatlerden kaçmadı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

NTV'nin haberine göre katil zanlısı ilk ifadesinde, Tokyaz'la sosyal medyadan 5 ay önce tanıştıklarını ve bu süre zarfında ilişki yaşadıklarını söylediklerini söyledi.

Ayşe'yi katleden Cemil Koç ve 6 kişi adliyeye böyle sevk edildi - 2. Resim

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cenazesinin, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Hatay'da toprağa verildiği öğrenilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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