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Haberler > 3. Sayfa > Ayşe Tokyaz cinayetinde korkunç detaylar! Döverek öldürmüş, cesetten kurtulmak için 500 bin lira teklif etmiş

Ayşe Tokyaz cinayetinde korkunç detaylar! Döverek öldürmüş, cesetten kurtulmak için 500 bin lira teklif etmiş

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ayşe Tokyaz cinayetinde korkunç detaylar! Döverek öldürmüş, cesetten kurtulmak için 500 bin lira teklif etmiş
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da valiz içerisinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın eski sevgilisi dahil 7 kişi gözaltında. Öte yandan dövülerek öldürülen Ayşe'nin cesedini yok etmek isteyen caninin bir taksi şoförüne 500 bin lira teklif ettiği öğrenildi.

İstanbul'da geçen hafta hemşirelik bölümünde öğrenci olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'dan haber alamayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşi için kayıp başvurusunda bulundu.

Ayşe Tokyaz cinayetinde korkunç detaylar! Döverek öldürmüş, cesetten kurtulmak için 500 bin lira teklif etmiş - 1. Resim

CESEDİ VALİZDE BULUNDU

Kardeşinde bir süre haber alamayan ve kardeşinin sevgilisi Cemil Koç'tan şüphelenen Tokyaz'ın ısrarcı arayışı sonrası genç kadının cansız bedeni parçalanmış halde valiz içerisinde bulundu. Cansız bedeni memleketi Reyhanlı ilçesine getirilen Tokyaz, ailesi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Ayşe Tokyaz cinayetinde korkunç detaylar! Döverek öldürmüş, cesetten kurtulmak için 500 bin lira teklif etmiş - 2. Resim

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan genç kadının ölümüyle ilgili eski polis olan Cemil Koç başta olmak üzere 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 7 şüphelinin çarşamba günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Ayşe Tokyaz cinayetinde korkunç detaylar! Döverek öldürmüş, cesetten kurtulmak için 500 bin lira teklif etmiş - 3. Resim

DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞ

Bir süredir şiddet gördüğü öğrenilen genç kadın ile katil zanlısının 9 Temmuz saat 19.30 sıralarında Küçükçekmece'deki adrese geldiği öğrenildi. NTV'nin haberine göre; Ayşe'nin son görüntüleri binaya girerken kaydedilirken katil zanlısının Tokyaz'ı döverek öldürdüğü, cesetten kurtulmak için de bir taksiciye 500 bin lira teklif ettiği öne sürüldü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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