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Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye sürpriz telefon! Kimse bunu beklemiyordu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kılıçdaroğlu&#039;ndan Bahçeli&#039;ye sürpriz telefon! Kimse bunu beklemiyordu
Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Terörizm, PKK, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Terörsüz Türkiye sürecinin mimarlarından MHP lideri Devlet Bahçeli'yi arayarak teşekkür etti.

Türkiye, terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşik atladı ve geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK'dan ilk grup Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını yaktı.

HER ŞEY BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISIYLA BAŞLADI

Örgütün silah bırakma kararı vermesinin ardından, her şeyi 22 Ekim 2024'te yaptığı çağrı ile başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çevrildi. 

"Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerini kullanan Bahçeli; devam eden süreçte de sık sık yönlendirmeler yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SÜRPRİZ TELEFON

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sürecin mimarlarından Bahçeli'yi arayarak son gelişmeler nedeniyle teşekkürlerini iletti. Gazeteci Barış Yarkadaş, yaptığı paylaşımda "CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi aradı ve süreçten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kılıçdaroğlu, Bahçeli’min şahsında emeği geçenlere teşekkür etti." dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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