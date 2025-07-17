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"Kılıçdaroğlu gelirse siyaseti bırakırım" resti çekmişti! Mansur Yavaş bu sözlerle geri adım attı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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&quot;Kılıçdaroğlu gelirse siyaseti bırakırım&quot; resti çekmişti! Mansur Yavaş bu sözlerle geri adım attı
CHP, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şaibeli kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu'na rest çekerek "Partinin başına geçerseniz siyaseti bırakırım" diyen Mansur Yavaş geri adım attı. Yavaş, "O sözleri Kemal Bey'in çevresindekileri susturmak için demiştim" ifadelerini kullandı.

Şaibeli kurultay davasından 'mutlak butlan' kararı çıkması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP'nin başına geçmeyi kabul edeceğini duyurması ortalığı karıştırmıştı.

'SİYASETİ BIRAKIRIM' RESTİ ÇEKMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'na art arda tepkiler gelirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğuna oturursanız ve beni cumhurbaşkanı adayı yapmaya kalkarsanız kabul etmem ve partiden de istifa ederim" demişti.

"ONLARI SUSTURMAK İÇİN ÖYLE DEMİŞTİM"

Bu sözlerine Fatih Altaylı'ya konuşarak açıklık getiren Yavaş, geri adım atarak şunları söyledi: "Sadece o kelimeleri kullanmadım. Ben bunu doğrudan Kemal Bey'e değil, çevresindekiler duysun diye söyledim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinden bazı isimler benim kulağıma gelecek şekilde Kemal Bey genel başkan olunca hemen Mansur Bey'in adaylığını açıklayacak diye çocukça şeyler söylüyorlardı ve bu yayılıyordu. Ben onları susturmak için böyle bir söylemde bulundum"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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