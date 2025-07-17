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Haberler > Dünya > Irak'ta katliam gibi olay! Alışveriş merkezinde yangın çıktı, 50'den fazla ölü var
CANLI ANLATIM

Irak'ta katliam gibi olay! Alışveriş merkezinde yangın çıktı, 50'den fazla ölü var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Irak&#039;ta katliam gibi olay! Alışveriş merkezinde yangın çıktı, 50&#039;den fazla ölü var
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yabancı ajanslar son dakika olarak duyurdu. Irak'ta bir alışveriş merkezinde büyük yangın çıktı. Gelen ilk bilgiler arasında 50 kişinin hayatını kaybettiği yer aldı.

Canlı Anlatım Özeti
  • 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ
  • MAHSUR KALANLAR VAR

17.07.2025 08:36

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Yangın faciası sonrası Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi.

17.07.2025 08:25

MAHSUR KALANLAR VAR

Binada hala mahsur kalanların olduğu ve can kaybının yükselmesinden endişe edildiği aktarıldı. 

17.07.2025 08:10

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE BÜYÜK YANGIN

Irak'ın El-Kut şehrindeki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. İlk belirlemelere en az 50 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yer: Irak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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