Irak'ta katliam gibi olay! Alışveriş merkezinde yangın çıktı, 50'den fazla ölü var

Yabancı ajanslar son dakika olarak duyurdu. Irak'ta bir alışveriş merkezinde büyük yangın çıktı. Gelen ilk bilgiler arasında 50 kişinin hayatını kaybettiği yer aldı.

Canlı Anlatım Özeti 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

MAHSUR KALANLAR VAR

17.07.2025 08:36

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Yangın faciası sonrası Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi.

17.07.2025 08:25

MAHSUR KALANLAR VAR

Binada hala mahsur kalanların olduğu ve can kaybının yükselmesinden endişe edildiği aktarıldı.

17.07.2025 08:10

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE BÜYÜK YANGIN

Irak'ın El-Kut şehrindeki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. İlk belirlemelere en az 50 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yer: Irak