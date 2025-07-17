Irak'ta katliam gibi olay! Alışveriş merkezinde yangın çıktı, 50'den fazla ölü var
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Yabancı ajanslar son dakika olarak duyurdu. Irak'ta bir alışveriş merkezinde büyük yangın çıktı. Gelen ilk bilgiler arasında 50 kişinin hayatını kaybettiği yer aldı.
Canlı Anlatım Özeti
- 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ
- MAHSUR KALANLAR VAR
17.07.2025 08:36
3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ
Yangın faciası sonrası Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi.
17.07.2025 08:25
MAHSUR KALANLAR VAR
Binada hala mahsur kalanların olduğu ve can kaybının yükselmesinden endişe edildiği aktarıldı.
17.07.2025 08:10
ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE BÜYÜK YANGIN
Irak'ın El-Kut şehrindeki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. İlk belirlemelere en az 50 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yer: Irak
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevda Altunbaş