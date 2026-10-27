İsrail'de halk, kritik seçim için rekor katılıma yaklaşarak sandık başına gitti. Sandık çıkış anketlerine göre ilk sonuçlarda Netanyahu'yu destekleyen partilerin 50, muhalif bloğun ise 52 sandalye kazanması bekleniyor. Hiçbir blokun hükümet kurmak için gereken çoğunluğa ulaşamaması dikkat çekti. Gözler ilerleyen saatlerde açıklanacak olan resmi sonuçlarda...

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İsrailliler, ülke tarihinin en kritik günlerinden biri olarak nitelendirilen seçim için bugün rekor düzeyde sandık başına gitti. Sandıklar, Türkiye saati ile 23.00'te kapandı.

İsrail Seçim Kurulu ve yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, seçimlere katılım oranı yüzde 75'e yaklaştı. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım sürecine geçildiği bildirildi.

Merkez Seçim Kurulundan yapılan açıklamada, saat 20.00 itibarıyla seçime katılım oranının yüzde 74,3 olarak kaydedildiği belirtildi. Açıklanan son verilere göre, kayıtlı 7 milyon 331 bin 981 seçmenden 5 milyon 449 bin 277’si sandık başına giderek tercihte bulundu.

İsrail'de sandıklar kapandı! Netanyahu için ilk sonuçlar belli oldu

SANDIK ÇIKIŞ ANKETİNE GÖRE İLK SONUÇLAR

Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçilirken, sandık çıkış anketleri Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi geleceğine ilişkin belirsizliğin sürdüğüne işaret etti.

Anketlere göre Netanyahu karşıtı blok seçimi önde tamamlasa da hükümet çoğunluğuna ulaşamazken, Filistinli vatandaşları temsil eden partiler kilit konuma ulaştı.

İlk tahminlere göre, 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde (Knesset) Netanyahu'yu destekleyen partilerin 50, Netanyahu karşıtı bloğun ise 52 sandalye kazanması bekleniyor.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun katılım gösterdiği seçimlerde, onları temsil eden iki Arap listesi Meclis'e toplam 17 milletvekili gönderdi.

Bu sonuçlara göre iki blok da hükümet kurmak için gerekli olan 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşamıyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail'de düzenlenen genel seçimleri televizyon ekranlarından ve cep telefonlarından takip etti.

KANAL 14'ÜN ANKETİNDE FARKLI SONUÇ

Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Kanal 14'ün çıkış anketinde ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Kanal, Netanyahu'nun bloğunun 60 milletvekili kazanacağını öngördü.



Kanal 14'ün anketinde muhalefete 43 milletvekili verilirken i24NEWS'in kısmi analizinde Netanyahu'nun bloğunun 55, muhalefetin ise 49 milletvekili kazanacağı öngörmekte.

HÜKÜMET KURMAK İÇİN 61 SANDALYE GEREKİYOR

İsrail'de seçim sisteminde milletvekilleri partilerin aldığı oy oranlarına göre belirleniyor. Meclisteki 120 sandalyenin en az 61'ini elde etmek, hükümet kurmak için çoğunluk eşiği olarak kabul ediliyor.

Sandık çıkış anketlerinin ortaya koyduğu tablo, seçim gecesinin ardından siyasi pazarlıkların önem kazanabileceğine işaret ediyor. Hiçbir blokun tek başına çoğunluğa ulaşamaması durumunda, hükümetin kurulabilmesi için farklı partilerin desteği ve koalisyon görüşmeleri belirleyici olacak.

GOLAN: HALK KARARINI VERDİ

İsrail Demokratik Partisi lideri Yair Golan, genel seçimlerin ardından Netanyahu hükümetinin sona erdiğini belirtti.

Yair Golan, "Halk kararını verdi ve Netanyahu hükümetini görevden aldı. İsrail'de gerçek bir değişim hükümeti kurmak için tarihi bir fırsat yakaladık. Bu fırsattan vazgeçmeye niyetimiz yok" dedi.

Golan, "Burada, 4 yıl boyunca sokaklarda mücadele eden, partimize katılan ve insanları ikna etmek için sahaya çıkan büyük bir kitleyi temsil ediyoruz. Böyle bir hükümetin kurulması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tüm ortaklarımızla çalışmaya, aramızdaki görüş ayrılıklarını gidermeye ve sorumluluk almaya hazırız. Halk kararını verdi. Şimdi işimizi yapma sırası bizde" ifadelerini kullandı.

İsrail'deki Filistinlileri temsil eden Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste'nin lideri Yusuf Cebbarin ise "1967 sınırlarına dayanan bir 'Filistin' devletinin kurulması için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan İsrailli Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre; Likud partisi, üyelerinin medya kuruluşlarına açıklama yapmasını engelliyor.

İsrail'de sandıklar kapandı! Netanyahu için ilk sonuçlar belli oldu

NETANYAHU'NUN SİYASİ GELECEĞİ MERAK KONUSU

Seçimler, Netanyahu'nun başbakanlık görevini sürdürüp sürdüremeyeceği açısından da önem taşıyor. Netanyahu karşıtı partilerin sandalye sayısının iktidar bloğunu aşması, hükümetin geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

GÖZLER RESMİ SONUÇLARDA

Sandık çıkış anketlerinin ardından seçim sürecinde gözler kesin sonuçlara ve partilerin atacağı adımlara çevrildi. Ortaya çıkacak nihai sandalye dağılımı, hükümet kurma sürecinin nasıl ilerleyeceğini belirleyecek.

İsrail’de hükümetin kurulabilmesi için gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, siyasi partiler arasında koalisyon görüşmelerinin ön plana çıkması bekleniyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: HABER MERKEZİ

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