Netanyahu'nun konuşmasına seçim ayarı! İsrail ordusu devrede

İsrail ordusu, seçimlere günler kala Başbakan Binyamin Netanyahu’nun askeri mezuniyet töreninde yapacağı konuşmayı canlı yayınlamama kararı aldı. Başsavcılığın hukuki tavsiyesi doğrultusunda alınan kararın, konuşmanın seçim propagandası olarak kullanılmasını önlemeyi amaçladığı belirtildi.

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İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun askeri mezuniyet töreninde yapacağı konuşmanın canlı yayınlanmamasına karar verdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Bahad 1 Subay Okulu’nda düzenlenecek mezuniyet törenine ilişkin kararın Başsavcı Gali Baharav-Miara’nın hukuki tavsiyesi doğrultusunda alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Başsavcı Yardımcısı'nın talimatı doğrultusunda ve seçim tarihinin yaklaşmış olması sebebiyle İsrail Ordu Sözcülüğü Kara Kuvvetleri subaylık kursu mezuniyet törenindeki konuşmaları canlı yayınlamayacaktır” ifadelerine yer verildi.

"SEÇİM MALZEMESİ OLARAK KULLANABİLİR"

İsrail basını, kararın kamuoyu yoklamalarında seçim yarışında geride kaldığı belirtilen Netanyahu’nun tören sırasında yapacağı konuşmayı seçim malzemesi olarak kullanmasının önüne geçmeyi amaçladığını aktardı.

İsrail ordusunun, askeri mezuniyet töreniyle ilgili hukuki görüş almak üzere bir gün önce Başsavcı Gali Baharav-Miara’ya başvurduğu belirtildi. Başsavcı Miara’nın ise siyasetçilerin törendeki konuşmalarının canlı yayınlanmamasının uygun olacağı yönünde görüş bildirdiği kaydedildi.

İSRAİL'DE SEÇİM YARIŞI SÜRÜYOR

İsrail’de 27 Ekim’de yapılması planlanan parlamento seçimleri öncesinde siyasi rekabet devam ediyor. Haberde aktarılan kamuoyu yoklamalarına göre, muhalif lider Gadi Eisenkot’un Yashar Partisi ile Netanyahu’nun liderliğindeki Likud Partisi arasındaki yarış başa baş seyrediyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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