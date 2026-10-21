Koltuğu tehlikede: Trump’ın desteği Netanyahu’nun oyunu artırmadı

Trump’ın desteğine rağmen Netanyahu’nun oyları artmadı. Kanal 12’nin anketine göre ne hükümet ne de muhalefet bloku Meclis’te çoğunluğu sağlayabiliyor.

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İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonu ABD Başkanı Donald Trump’ın Başbakan Binyamin Netanyahu’ya desteğini açıklamasından sonra yapılan bir anketin sonuçlarını yayınladı.

Ankete göre Netanyahu liderliğindeki hükûmet bloku ile muhalefet blokunun 120 sandalyeli Meclis’te hükûmet kurabilmek için gerekli olan 61 kişilik çoğunluğa ulaşamadığı görüldü.

Muhalefet bloku 55 sandalyeye ulaşırken, hükûmet bloku 51 sandalyede kaldı. İki blok da hükûmet kurabilmek için 14 sandalyeye sahip iki Arap partisinin desteğine muhtaç görünüyor.

Anket sonucu, ABD Başkanı Trump’ın desteğini açıkladığı Netanyahu’nun oylarında bir artışa sebep olmadığını ortaya koydu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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