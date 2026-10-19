Netanyahu'dan Trump'a dünyayı tedirgin eden sözler: "Bunu birlikte bitireceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 27 Ekim’de yapılacak seçimleri büyük bir zaferle kazanmasını beklediğini söyledi. Netanyahu ise İran’a yönelik saldırılara atıfta bulunarak Trump’a, “Bitirmemiz gereken bir iş var. Bunu birlikte bitireceğiz” mesajı verdi.

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Netanyahu’nun gelecek hafta yapılacak seçimleri büyük bir zaferle kazanacağını düşündüğünü söyledi.

Netanyahu’nun sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, iki liderin telefon görüşmesi sırasında birbirlerine övgülerde bulunduğu görüldü.

Trump, İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak seçimler öncesinde Netanyahu’ya desteğini bir gün önce kamuoyuna açıklamıştı.

"YANIMDA İSTEDİĞİM KİŞİ SENSİN"

Görüşmede Trump, Netanyahu’nun seçim zaferi kazanacağına inandığını belirterek, “Aslında muazzam bir zafer kazanacağını düşünüyorum” dedi. Netanyahu’ya “Bibi” lakabıyla hitap eden Trump, “Yanımda istediğim kişi sensin” ifadelerini kullandı.

NETANYAHU’DAN İRAN MESAJI

Netanyahu ise Trump’ın kendisiyle açık hat üzerinden konuştuğunu hatırlatarak, ABD Başkanı’nın İsrail’le birlikte İran’a yönelik saldırılara katılmasına övgüde bulundu.

İsrail Başbakanı, Trump’a hitaben, “Donald, bitirmemiz gereken bir iş var. Bunu birlikte bitireceğiz. Bitireceğiz ve bunu başka hiç kimse yapmayacak” dedi.

Trump ise, “Sen bir savaşçısın, sana haksızlık yapıldı ama kazanacaksınız. Bunu çok yakında kanıtlayacağız” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, sözleriyle neyi kastettiğine ilişkin ayrıntı vermedi. Ancak İran’ın dini yönetimini, ortak saldırıların üzerinden yaklaşık sekiz ay geçmesine rağmen hâlâ iktidarda olan yapı olarak tanımladı ve ülkeyi “en büyük tehlike” olarak nitelendirdi.

İsrail’in en uzun süre görev yapan başbakanı Netanyahu, İran’a karşı uzun süredir hedeflediği askeri müdahaleye ABD’nin de katılmasına yönelik açıklamalarıyla dikkati çekti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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