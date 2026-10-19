Trump'ın Türk damadı için Beyaz Saray'da soruşturma! Gizli mesajlar ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Alina Habba ile evli olan Türk iş insanı Turhan Mildon'un adının karıştığı milyonlarca dolarlık bağış krizinde yeni belgeler ifşa oldu. Trump'ın danışmanı Richard Grenell'in, Mildon'a ABD Başkanı'na erişim ve yönetim çevreleriyle yakınlık vadettiği öne sürülen mesajlar Beyaz Saray'a sunuldu. Trump'ın talimatıyla başlatılan incelemede 17,6 milyon dolarlık para transferi mercek altına alındı.

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ABD merkezli Axios'un Marc Caputo imzalı özel haberine göre, Trump'ın danışmanı Richard Grenell'in Türk iş insanı Turhan Mildon'a para karşılığında Beyaz Saray'a ve ABD Başkanı Donald Trump'a erişim vadettiği öne sürülen gizli yazışmalar ortaya çıktı.

Mesajların ve 17,6 milyon dolarlık para transferine ilişkin belgelerin Beyaz Saray'a sunulmasının ardından Trump'ın talimatıyla inceleme başlatıldı.

Trump'ın danışmanı Richard Grenell

Soruşturmanın merkezinde, Kennedy Center'a yapılması planlanan milyonlarca dolarlık bağış ve Trump yönetiminde nüfuz sağlama vaadi bulunuyor.

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"TRUMP'A BİLE YAKINLAŞACAKSIN"

Axios'un ulaştığı 3 Mayıs 2025 tarihli mesajda, Grenell'in Mildon'a para transferinin ardından Beyaz Saray çevresine erişim sağlayacağını vadettiği iddia edildi.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Para buradaki şirkete geldiğinde, Kennedy Center'a bağış yapılmasını ayarlayacağım ve VIP etkinliklerine katılarak yönetimle, hatta ABD Başkanı ile bile yakınlaşacaksın."

Aynı yazışmalarda Mildon'un Venezuela'daki faaliyetlerine de değinildi.

Grenell'in, Türk iş insanına "Venezuela'da seni Amerikan yüzü yapmamız gerekiyor" diye yazdığı öne sürüldü.

Grenell ise söz konusu mesajı gönderdiğini reddetti.

Axios'un kaynaklarına göre Habba, "Ric parayı çaldı!" diye bağırmış.

17,6 MİLYON DOLARLIK TRANSFERİN BELGESİ BEYAZ SARAY'DA

Mildon'un avukatları, 29 Mayıs 2025 tarihli 17,6 milyon dolarlık banka transferini gösteren belgeyi Beyaz Saray'a sundu.

Paranın Houston merkezli savunma şirketi Texas Armament & Technology'ye (TXAT) gönderildiği belirlendi.

GİZLİ MESAJIN DİJİTAL İZİ ARAŞTIRILIYOR

Beyaz Saray Hukuk Müşaviri Will Scharf, kendisine sunulan mesajın gerçekliğini belirlemek için dijital inceleme hazırlığına başladı.

Grenell'in mesajı reddederken öne sürdüğü ayrıntılardan biri, Kennedy Center adının yazışmada İngiliz İngilizcesindeki "centre" biçiminde kullanılması oldu.

Scharf'ın, mesajın dijital izini doğrulamak ve tarafların sunduğu diğer kayıtları karşılaştırmak istediği öğrenildi.

Kennedy Center çevresindeki bazı isimler de Mildon'un kurumun özel etkinliklerine sık sık katıldığını Beyaz Saray'a iletti.

ABD basınına konuşan Beyaz Saray yetkilisi, "Mildon gerçekten de erişim elde etti. Öyleyse neden erişim elde etti? Ric ile Kongo'da iş mi yapıyordu? Katkı hiç ödenmediyse neden bu kadar çok erişim sağlandı?" sorularını yöneltti.

Yetkili, "Çok fazla soru var. Ve Trump cevap istiyor" dedi.

TÜRK DAMAT KRİZİ NASIL BAŞLADI?

Türkiye Gazetesi'nin geçtiğimiz gündeme taşıdığı olayda, Türk iş insanı ve Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon'un Kennedy Center için ayrıldığını savunduğu 5,6 milyon doların kuruma ulaşmadığı iddiası Beyaz Saray'da krize yol açmıştı.

Trump'ın eski avukatı Alina Habba, eşi Mildon'un iddialarını doğrudan ABD Başkanı'na iletmişti.

İlk haberlerde bağışın akıbeti tartışılırken Axios'un yayımladığı yeni mesajlar, olayın Trump yönetimine erişim vaadi ve Kongo bağlantılı para transferi yönünden de incelendiğini ortaya çıkardı.

Beyaz Saray'ın soruşturması devam ederken Grenell hakkındaki suçlamalar henüz kanıtlanmadı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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