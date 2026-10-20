Uzmanlar, Netanyahu’nun yayımladığı haritayı değerlendirdi: Katilin korkusu Mekke İttifakı

İsrail’de seçimlere bir hafta kala Başbakan Netanyahu koltuğunu korumak için seçmene korku salıyor. Netanyahu basın toplantısında paylaştığı bir harita ile Mekke İttifakı’nın ülkesine tehdit olduğunu iddia etti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 27 Ekim’de yapılacak genel seçimler öncesi koltuğunu kaybetmemek için seçmene korku salıyor. Netanyahu başkent Tel Aviv’de paylaştığı güvenlik haritasıyla, İsrail’in bölgesel ittifaklarını ve tehdit algısını yeniden gündeme taşıdı. Gazetecilere ülkesinin “yeni güvenlik konseptini” anlatan Netanyahu “Artık sınırlama politikasından direkt önleme, girişim ve saldırı politikasına geçiş yapılacak. Bu doğrultuda her türlü ittifak kurma potansiyeli değerlendirilecek” dedi.

Bir muhabirin “İsrail, Türkiye ile bir çatışmaya hazır mı? Ankara’nın ABD ile yakın ilişkilerinin olması böyle bir ihtimali nasıl etkiliyor” sorusuna Netanyahu “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın ilişkilere sahip olan Trump, ABD’yi düşünürken ben İsrail’i düşünmek zorundayım. Türkiye konusunda Trump’la görüş ayrılığı yaşıyoruz. Umarım Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya girmeyiz. Ben bunun için çabalıyorum” dedi.

Netanyahu’nun toplantıda gösterdiği Almanya merkezli Friedrich Ebert Stiftung kuruluşu tarafından hazırlanan haritayı uzmanlar şöyle değerlendirdi:

Emekli Başkonsolos Gülru Gezer “Netanyahu, İsrail’in önümüzdeki döneme ilişkin güvenlik doktrinini anlattı. Daha önceki açıklamalarında Şii eksenini büyük ölçüde zayıflattığını söyleyen Netanyahu ardından Sünni ekseni gündeme getirdi. Daha önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda paylaştığı haritalarda Mısır’ı dost ülkeler arasında göstermişti. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi geçtiğimiz hafta sonu parlamentoda yaptığı konuşmada Suudi Arabistan’a destek vereceklerini açıkladı. Bu gelişme Mısır’ın bölgesel konumlanması açısından önemli. Mısır yakın dönemde Mekke ittifakına katılabilir. Kahire yönetimi İsrail’le yakın ilişkiler kurmak yerine Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın oluşturduğu yapıya daha yakın durabilir. Netanyahu, Mekke İttifakı’nı kendisi açısından bir tehdit olarak değerlendiriyor” diye yorumladı.

Uzmanlar, Netanyahu’nun yayımladığı haritayı değerlendirdi: Katilin korkusu Mekke İttifakı

“İSRAİL’İN GÜVENLİK ALGISI”

Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger “İsrail, haritada iş birliği yaptığı ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri’ni gösterdi. Potansiyel olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’ın da bu kapsamda değerlendirilmesi gerekiyor. İsrail, Müslüman dünyayı, kendisiyle iş birliği yapan ülkeler ile tehdit olarak gördüğü aktörler üzerinden değerlendiriyor. Bu yaklaşımda Şii eksenini fiilî tehdit, Sünni eksenini ise potansiyel tehdit olarak konumlandırıyor. Harita, İsrail’in bölgeye ilişkin güvenlik algısını açık biçimde ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

“HASTALIKLI BAKIŞ AÇISI”

Savunma ve güvenlik politikaları analisti Turan Oğuz “İsrail Başbakanı Netanyahu, bölgeyi istikrarsızlaştırma çabalarını açıkça ortaya koydu. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır ‘Sünni Elmas’ adı verilen bir ittifak içerisinde. Sünni Elmas ile dost ülkelerin hepsi BM tarafından tanınan ülkeler ve meşru hükûmetler. Hastalıklı bakış açısıyla hem İsrail’in hem de İran’ın bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışan ayrılıkçı ve terörist güçlerle ilişkileri, amaçları net bir şekilde görüldü” dedi.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise ‘Altıgen İttifakı’ adı verilen bir oluşumun içinde. Altıgen İttifakı ile dost ülkeler ve oluşumlar Yunanistan, Güney Kıbrıs, Suriye’deki ayrılıkçı Dürziler, Sudan’daki ayrılıkçı Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF), Etiyopya, Somali’deki ayrılıkçı Somaliland ve Puntland eyaletleri var. Bu haritadan, Netanyahu’nun hastalıklı bakış açısıyla hem İsrail’in hem de İran’ın bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışan ayrılıkçı ve terörist güçlerle ilişkileri ve amaçları net bir şekilde görüldü” dedi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala