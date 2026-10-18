Trump'tan Netanyahu'ya açık destek! İsraillilere böyle seslendi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail halkına seslenerek Başbakan Binyamin Netanyahu'ya seçimlerde açık desteğini ilan etti. İran'a yönelik sert ifadelerin yer aldığı mektupta Trump, Netanyahu'nun baskılar karşısında yılmadığını belirterek, "Bibi sizi asla yarı yolda bırakmayacak" ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu üzerinden İsrail halkına hitaben kaleme aldığı yazılı bir açıklamayla Binyamin Netanyahu'ya yaklaşan seçimler öncesinde tam destek verdiğini duyurdu.

"İRAN SİSTEMLİ BİR ŞEKİLDE YOK EDİLDİ"

Açıklamasına İran yönetimini ve yönetimin Netanyahu'ya karşı olan söylemlerini eleştirerek başlayan Trump, İran'ın askeri ve finansal açıdan sistemli bir şekilde zayıflatıldığını savundu.

Trump, İran'ın tutumunu değiştirmemesi halinde "bu işin yakında bitirileceğini" ifade etti.

"NETANYAHU DIŞINDA BİR LİDER YANLIŞ SEÇİM OLUR"

İsrail'in başında güçlü bir liderin durması gerektiğini vurgulayan Trump, Netanyahu'nun iç ve dış baskılara rağmen geri adım atmadığını belirtti. Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail yanlış bir lidere sahip olursa -ki bu Bibi dışında herhangi biri demektir- Amerika bu işi kendi yapmak zorunda kalacaktır ve ben bunu yapmaya istekli değilim."

"Bibi Netanyahu, İsrail'in kendi içinden gelenler de dahil olmak üzere muazzam bir muhalefetle karşı karşıya kalmasına rağmen güçlü, cesur ve zeki davranmıştır" diyen ABD Başkanı, "Bibi'yi en zor zamanlarda izledim. Bu tür durumlarda normal erkekler veya kadınlar baskı altında solup giderdi, ama Bibi solmadı, aksine daha da güçlendi ve bugün de aynı gücü koruyor" ifadeleriyle Netanyahu'ya olan inancını dile getirdi.

"NETANYAHU SİZİ ASLA YARI YOLDA BIRAKMAYACAK"

Trump, paylaşımını şu sözlerle sonlandırdı:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin, kendisi için bu kadar çok şey yaptığı İsrail'den beklediği ortak işte tam olarak budur. Lütfen bu yazıyı, Bibi Netanyahu’nun İsrail Başbakanlığı için yaklaşan yeniden seçilme yarışında kendisine verdiğim eksiksiz ve tam desteğin bir ifadesi olarak kabul edin. Bibi Netanyahu sizi asla yarı yolda bırakmayacak!"

Trump'tan Netanyahu'ya açık destek! İsraillilere böyle seslendi

BAŞARI ORANI OLDUKÇA YÜKSEK

Trump'ın yabancı seçimlerdeki destekleri şu ana kadar 6'ya karşı 1 gibi bir başarı oranıyla sonuçlandı. Macaristan'da Viktor Orban'ın mağlubiyeti, tek başarısızlığı oldu. Şimdi ise Benjamin Netanyahu'ya verdiği desteği duyurdu.

Polonya: Karol Nawrocki, Trump yönetimi yetkililerinin Polonyalılara ona oy vermelerini tavsiye etmesinin ardından, 2025 başkanlık seçimini kazandı.

Arjantin: Javier Milei'nin partisi, Trump'ın yenilgi durumunda yardımı kesme tehdidinde bulunmasının ve ABD'nin 20 milyar dolarlık bir döviz takası anlaşmasını tamamlamasının ardından, Ekim 2025'teki ara seçimleri kazandı.

Honduras: Nasry Asfura, Trump'ın kendisinin kaybetmesi durumunda ABD'nin Honduras'a finansman sağlamayı bırakacağını uyardığı ve oy vermeden birkaç gün önce Asfura'nın partisi üyesi, eski Başkan Juan Orlando Hernández'i affettiği bir dönemde seçimi kazandı.

Şili: José Antonio Kast, Trump'ın desteğiyle cumhurbaşkanlığını kazandı.

Japonya: Sanae Takaichi'nin partisi, Şubat ayındaki erken seçimlerde, Trump'ın "Tam ve Kesin Desteği"nden üç gün sonra, oyda üçte iki çoğunluğu elde etti ve Trump daha sonra bu başarının kendisinin sayesinden olduğunu iddia etti.

Kolombiya: Abelardo de la Espriella, Trump'ın desteğiyle Haziran ayındaki ikinci tur seçimini kazandı.

Macaristan: Viktor Orbán, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in seçim kampanyası ziyaretine rağmen, Nisan ayında Péter Magyar'ın Tisza partisine karşı yenildi. Tisza partisi, oyların yaklaşık %53'ünü ve üçte iki çoğunluğu elde etti.

İsrail: Netanyahu, 27 Ekim'deki seçim öncesinde desteklenen isim ve bir sonraki sınav bu olacak.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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