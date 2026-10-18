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Korkusundan sokağa çıkamayan Netanyahu rezil oldu: Yalanı X'te anında ifşa edildi!

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Korkusundan sokağa çıkamayan Netanyahu rezil oldu: Yalanı X'te anında ifşa edildi!
Başlık ResmiKorkusundan sokağa çıkamayan Netanyahu rezil oldu: Yalanı Xte anında ifşa edildi!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, korkusundan sığınaktan başını çıkaramayınca çareyi eski fotoğraflarla yalan söylemekte buldu. Sosyal medya hesabından "Ülkeyi karış karış geziyorum" diyerek paylaşım yapan Netanyahu'nun, 4 yıl öncesine ait bayat bir fotoğrafı kullandığı ortaya çıktı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaklaşan seçimler öncesinde X hesabından seçmenlerine seslendi.

Ülke genelinde vatandaşlarla bir araya geldiğini savunan Netanyahu, paylaşımına kendisini halk arasında gösteren bir fotoğraf ekledi.

Korkusundan sokağa çıkamayan Netanyahu rezil oldu: Yalanı X'te anında ifşa edildi!
Başlık ResmiKorkusundan sokağa çıkamayan Netanyahu rezil oldu: Yalanı X'te anında ifşa edildi!

"SOKAKTAYIM" DEDİ, 4 YIL ÖNCEKİ FOTOĞRAFI YUTURMAYA ÇALIŞTI!

Netanyahu, paylaşımında İsrail vatandaşlarına hitap ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bu günlerde ülkeyi karış karış geziyor, sizinle buluşuyor ve sizi dinliyorum. Her buluşmada ülkeye olan büyük sevginizi, geleceği için duyduğunuz endişeyi ve onu güçlü, güvenli ve refah içinde görme arzunuzu hissediyorum."

Korkusundan sokağa çıkamayan Netanyahu rezil oldu: Yalanı X'te anında ifşa edildi!
Başlık ResmiKorkusundan sokağa çıkamayan Netanyahu rezil oldu: Yalanı X'te anında ifşa edildi!

Seçmenlerinin kendisine güç verdiğini söyleyen Netanyahu, önümüzdeki günlerde de ülkeyi dolaşmaya devam edeceğini iddia etti.

Korkusundan sokağa çıkamayan Netanyahu rezil oldu: Yalanı X'te anında ifşa edildi!
Başlık ResmiKorkusundan sokağa çıkamayan Netanyahu rezil oldu: Yalanı X'te anında ifşa edildi!

YALANI ORTAYA ÇIKTI

Ancak Netanyahu'nu "halk adamı" tiyatrosu dakikalar içinde patladı. X kullanıcıları ve muhalif hesaplar, Netanyahu'nun paylaştığı fotoğrafın güncel olmadığını, tam 4 yıl öncesine ait eski bir görsel olduğunu arşiv belgeleriyle ortaya çıkardı.

Fotoğrafın altına eklenen topluluk notları ve tepki yağmuruyla birlikte Netanyahu rezil oldu.

Korkusundan sokağa çıkamayan Netanyahu rezil oldu: Yalanı X'te anında ifşa edildi!
Başlık ResmiKorkusundan sokağa çıkamayan Netanyahu rezil oldu: Yalanı X'te anında ifşa edildi!

SIKIŞAN NETANYAHU’DAN İKTİDAR PAZARLIĞI: KİLİT BAKANLIKLARI VERMİYOR, AŞIRI SAĞCI BEN-GVİR ÇILDIRDI!

Öte yandan bölgede yürüttüğü katliamlar ve başarısız politikalar nedeniyle köşeye sıkışan İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni kurulacak hükümette kilit koltukları elinde tutma derdine düştü.

Akka kentinde basın toplantısı düzenleyen Netanyahu; Savunma, Ulusal Güvenlik ve Adalet bakanlıklarını lideri olduğu Likud Partisi bünyesinde tutmayı planladığını ilan etti.

KOLTUK KAVGASI BÜYÜYOR: "BİZİ DIŞLAYIP SOLCULARI GETİRECEK"

Netanyahu’nun hamlesi, koalisyonun aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile aralarındaki derin çatışmayı da su yüzüne çıkardı. Kendisi için Savunma Bakanlığı’nı, partisi Yahudi Gücü’nün iki numaralı ismi Tally Gotliv için ise Adalet Bakanlığı’nı isteyen Ben-Gvir, Netanyahu'nun açıklamasıyla küplere bindi.

Ben-Gvir’in partisi Yahudi Gücü'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun kilit bakanlıkları Likud’da tutma planının aşırı sağcıları koalisyondan tasfiye etme amacı taşıdığına dikkat çekildi.

Paylaşımda, "Gizli olan açığa çıktı. Bu plan Ben-Gvir’i koalisyondan çıkarıp yerine Gadi Eisenkot’u getirme ve bakanlıkları 'sol'a tahsis etme kararını gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

"ELİMDEN KOLTUKLARI ALACAĞINA GİT EİSENKOT’TAN AL!"

Ben-Gvir ise Netanyahu’ya açıkça rest çekerek "Benim elimden koltukları alacağına git Eisenkot’tan al. Bu hatayı yapma, hükümet tamamen sağcı kalmalı" tepkisini gösterdi.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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