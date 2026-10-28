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Fon soruşturmasında yeni gelişme: 2 şüpheli tutuklandı

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Fon soruşturmasında yeni gelişme: 2 şüpheli tutuklandı
Başlık ResmiFon soruşturmasında yeni gelişme: 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden Hakan Gövdere ve Rıza Kandemir tutuklandı. Diğer iki şüpheli hakkında ise ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Hakan Gövdere, Elif Özüş, Elif Değerli ve Rıza Kandemir gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.

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2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Hakan Gövdere ve Rıza Kandemir, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Elif Özüş hakkında yurt dışına çıkış yasağı, Elif Değerli hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması istendi.

Sulh ceza hakimliğinde ifadeleri alınan şüphelilerden Hakan Gövdere ve Rıza Kandemir'in tutuklanmasına karar verildi. Hakimlik, Elif Değerli hakkında ev hapsi, Elif Özüş hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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