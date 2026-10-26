Fon soruşturmasında Nusret Altınbaş kararı! Hakimliğe sevk edildi

Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Altınbaş'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifadesi alınan Nusret Altınbaş, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA ÇOK SAYIDA İSİM TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) raporları ve yazılı başvuruları doğrultusunda bazı şirketlerin paylarına ilişkin inceleme başlatıldı.

İnceleme kapsamında Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) ile Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ'nin (TRHOL) paylarına ilişkin iddialar değerlendirildi. Bu doğrultuda şüpheliler hakkında gözaltı kararları verildi.

Soruşturma kapsamında aralarında eski bürokratların, portföy yönetim şirketi yöneticilerinin, yatırım kuruluşu yetkililerinin ve eski kamu yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Daha önce soruşturma kapsamında gözaltına alınan çok sayıda şüpheli tutuklanırken, bazı şüpheliler hakkında konutu terk etmeme ve diğer adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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