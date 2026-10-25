Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, fon soruşturmalarında gönüllü iade yapan kişi ve şirketlerin hukuki sorumluluktan kurtulamayacağını vurguladı. İade edilen paraların gerçek hak sahiplerine ulaştırılacağını belirten Gürlek, soruşturmayla bağlantılı kişi ve şirketlerin mal varlıklarına yönelik tedbirlerin süreceği mesajını verdi.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, fon soruşturmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, mağduriyetlerin giderilmesi ve yatırımcıların haklarının korunması için yürütülen sürecin titizlikle takip edildiğini belirtti.

Sermaye piyasalarına duyulan güvenin korunmasının ve vatandaşların birikimlerinin güvence altına alınmasının öncelikleri arasında bulunduğunu kaydeden Gürlek, hukuka aykırı kazançların ortaya çıkarılması için yürütülen soruşturmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

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SORUMLULUKTAN KAÇIŞ YOK

Fon soruşturmaları kapsamında yapılan gönüllü iadelerin hukuki sonuçlarına açıklık getiren Gürlek, para iadesinin tek başına hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmayacağının altını çizdi.

Gürlek, mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlayan iadelerin soruşturmaların yürütülmesine veya delillerin değerlendirilmesine engel oluşturmayacağını belirtti. İade işlemlerinin hukuki niteliği konusunda herhangi bir tereddüde yer bırakılmayacağını ifade etti.

Bakan Gürlek’ten fon soruşturması mesajı: Parayı iade etmek kurtarmayacak!

ÖNCELİK HAK SAHİPLERİNE PARAYI ULAŞTIRMAK

Sürecin öncelikli hedefinin iade edilen tutarları gerçek hak sahiplerine ulaştırmak olduğunu belirten Gürlek, her işlemin ayrıntılı biçimde inceleneceğini kaydetti.

Bu kapsamda iadelerin kaynağı, ne zaman ve ne miktarda yapıldığı ile paraların gerçek hak sahiplerine hangi yollarla ulaştırılacağının titizlikle değerlendirileceğini aktaran Gürlek, ilgili kişi ve işlemlere yönelik iddiaların da elde edilen deliller çerçevesinde hukuki incelemeye tabi tutulacağını bildirdi.

Bakan Gürlek'in açıklaması şu şekilde:

"Fon soruşturmalarında önceliğimiz, iyi niyetli yatırımcılarımızın haklarının korunması ve adaletin eksiksiz tecellisidir!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade doğrultusunda, fon soruşturmalarında fırsatçılar ile iyi niyetli yatırımcılar arasındaki ayrımı hassasiyetle gözetiyoruz. Sermaye piyasalarına duyulan güveni korumak, vatandaşlarımızın hak ve birikimlerini güvence altına almak ve hukuka aykırı kazançları ortaya çıkarmak amacıyla yürütülen soruşturmaları titizlikle takip ediyoruz.

Bakan Gürlek’ten fon soruşturması mesajı: Parayı iade etmek kurtarmayacak!

Fon soruşturmaları kapsamında yapılan gönüllü iadelerin hukuki niteliği konusunda hiçbir tereddüde yer bırakılmayacaktır.

Gönüllü iade yapılması, tek başına hiçbir gerçek veya tüzel kişinin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlayan bu iadeler, soruşturmaların yürütülmesine ve delillerin değerlendirilmesine engel teşkil etmez.

Önceliğimiz, iade edilen tutarların gerçek hak sahiplerine ulaştırılmasıdır. Bu kapsamda iadelerin kaynağı, zamanı, miktarı ve gerçek hak sahiplerine ulaştırılma biçimi titizlikle incelenecek; ilgili kişi ve işlemler hakkındaki iddialar da elde edilen deliller ışığında ayrıca hukuken değerlendirilecektir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında, mal varlıklarının kaçırılmasını, devredilmesini veya gizlenmesini önlemek ve iyi niyetli yatırımcılarımızın haklarını güvence altına almak amacıyla soruşturma konusu işlemlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıklarına yönelik koruma tedbirleri uygulanmıştır.

Bakan Gürlek’ten fon soruşturması mesajı: Parayı iade etmek kurtarmayacak!

Elde edilecek yeni bilgi, belge ve deliller doğrultusunda, hukuki şartların oluşması hâlinde ilgili adli makamlarca ilave mal varlığı tedbirleri de uygulanacaktır. İlgili kurumlarla koordinasyon içinde, soruşturmaların sağlıklı yürütülmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli adımlar atılacaktır.

Vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki, iyi niyetli yatırımcılarımızın haklarının korunması ve sorumlular hakkında hukukun gereğinin yerine getirilmesi için sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Hiçbir hukuka aykırılığın karşılıksız kalmaması, mağduriyetlerin giderilmesi ve adaletin eksiksiz tecellisi için kararlılıkla çalışacağız!"