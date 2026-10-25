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Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer fon soruşturmasında gözaltına alındı

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Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer fon soruşturmasında gözaltına alındı
Başlık ResmiTürkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer fon soruşturmasında gözaltına alındı

Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı.

ERTAN AYDIN YENİDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan son olarak soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski AK Parti milletvekili, araştırma ve kampanya şirketi kurucusu Ertan Aydın hakkında verilen adli kontrol tedbiri kararına savcılık itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren mahkeme, Aydın hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vermişti.

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Bu kapsamda Ankara'da polis ekiplerince gözaltına alınan Aydın, burada nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılacak.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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