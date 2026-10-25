Ertan Aydın gözaltına alındı! Fon soruşturmasında 'adli kontrolle serbest' kararına savcılıktan itiraz
Fon soruşturması kapsamında serbest bırakılan eski milletvekili Ertan Aydın hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılık Aydın’ın serbest bırakılmasına itiraz etti. Aydın, Ankara'da yeniden gözaltına alındı.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında, hakkında verilen adli kontrol kararına yapılan itiraz üzerine yakalama kararı çıkarılan eski AK Parti milletvekili, araştırma ve kampanya şirketi kurucusu Ertan Aydın, Ankara'da yeniden gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları sürüyor.
SAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski AK Parti milletvekili, araştırma ve kampanya şirketi kurucusu Ertan Aydın hakkında verilen adli kontrol tedbiri kararına savcılık itiraz etti.
YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
İtirazı değerlendiren mahkeme, Aydın hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.
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GÖZALTINA ALINDI
Bu kapsamda Ankara'da polis ekiplerince gözaltına alınan Aydın, burada nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılacak.
Aydın hakkında savcılık tarafından tutuklama talep edilmiş, sulh ceza hakimliğince "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.