AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, fon soruşturmalarına dair 6 kamu kurumunun doğrudan ihmali ve suistimali olduğunu söyledi. Zeybekçi, "Hukukun işlemesi lazım, sistemin çalışması lazım ama bu kurumların ihmali net. Hiçbir şey gizlenemez" dedi.

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Denizli’de bir dizi ziyarette bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Tavas İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, sermaye piyasalarında yürütülen fon soruşturmalarını gündemine aldı.

Sürecin yalnızca fon işlemleriyle sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Zeybekci, yaklaşık 6 kamu kurumunun ihmali bulunduğunu ifade etti. Bazı kamu görevlilerinin ihmallerinin ağır boyutta olduğunu dile getiren Zeybekci, kimi kurumların yönetiminde hem ihmal hem de suistimal yaşandığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci fon soruşturması hakkında konuştu: 6 kamu kurumunu işaret etti!

"HEM İHMAL VAR HEM SUİSTİMAL"

Zeybekci, şöyle konuştu:

"Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili. Kamu görevlilerinin ihmali, bazılarının üst derecede ihmali var. Maalesef bazı kamu kurumlarının yönetiminde de hem ihmal hem suistimal vardır. Ama biz bir hukuk devletiyiz. Hukuk devletinde 'Al bunu, götür bunu' diyemezsiniz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci fon soruşturması hakkında konuştu: 6 kamu kurumunu işaret etti!

"VURGUN YAPAN BİR ORDU VAR"

Hukukun işlemesi lazım, sistemin çalışması lazım ama bu kurumların ihmali net. Hiçbir şey gizlenemez. Özellikle bu dönemde, bu bilgi çağında, bu kayıt çağında hiçbir şey gizlenemez. Vurgun yapanlar diye bir ordu var.

"HESABINI VEREMEYECEĞİM TEK BİR NEFESİM YOK"

Bir de vurgunu yiyenler var. Onların içinde bizim şirketlerimiz de var. Şundan emin olun 7 yaşından itibaren bugüne kadar hesabını veremeyeceğim bir tek nefesim dahi yoktur. 7 yaşında hepinizin bildiği, tütün tarlasında yaz boyunca koşturan dünya insanıyız"

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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