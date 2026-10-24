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İzani Turan'dan 'fon' iddialarına cevap: Eleştiri başka, iftira başka

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İzani Turan'dan 'fon' iddialarına cevap: Eleştiri başka, iftira başka
Başlık Resmiİzani Turan'dan 'fon' iddialarına cevap: Eleştiri başka, iftira başka

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan İzani Turan, son günlerde ortaya atılan fon iddialarına cevap verdi. Turan, haram ve faizli hiçbir işlemin içinde bulunmadıklarını belirtip "Eleştiri başka, iftira başkadır. Denetim istemek başka, bir insanın itibarını haksız yere hedef almak başkadır" sözleriyle suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, hakkında ve vakıfla ilgili gündeme gelen fon iddialarına ilişkin açıklama yaparak görevden ayrılma kararının bu tartışmalarla ilişkilendirilmesine karşı çıktı.

Turan, ayrılma talebini yeni yönetimin göreve başlamasının hemen ardından Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’a bizzat ilettiğini belirterek, iddiaların somut bilgi ve belgeler üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"FAİZLİ İŞLEM YAPMADIK, BUNDAN ALLAH'A SIĞINIRIZ"

Turan, "Görevden ayrılma kararımın bugün gündeme getirilen fon iddialarıyla hiçbir ilgisi olmadığını her şeyden önce ifade etmek istiyorum. Bu kararımın söz konusu iddialarla ilişkilendirilmesine yönelik yorumları kesinlikle reddediyorum. Görevler gelip geçicidir. Bir vazifeden ayrılmak hayatın olağan akışının bir parçasıdır. Bu durumu bir suçluluk ve cezalandırma gibi takdim etmek, somut bir dayanak olmadan hüküm vermektir" açıklamasını yaptı.

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TDV'nin söz konusu fonlarla herhangi bir ilişkisi veya alışverişinin bulunmadığını ifade eden Turan, "Faizli işlem yapmadık, bundan Allah'a sığınırız. Borsa işlemleriyle de herhangi bir ilgimiz olmadı. Vakıf kaynaklarının faizden ve haramdan mümkün mertebe korunması, bizim için dini bir hassasiyet olduğu kadar emanete riayet sorumluluğunun da gereğidir" değerlendirmesinde bulundu.

İzani Turan'dan 'fon' iddialarına cevap: Eleştiri başka, iftira başka
Başlık Resmiİzani Turan'dan 'fon' iddialarına cevap: Eleştiri başka, iftira başka

"KAYNAKLARIN DEĞERİNİ KORUMAK KURUMSAL BİR SORUMLULUKTUR"

Bağışların farklı zamanlarda toplandığını, yardımların ise belirli bir süreç içerisinde hak sahiplerine ulaştırıldığını aktaran Turan, şöyle devam etti:

"Bu süre zarfında kaynakların enflasyon karşısında değer kaybetmesini önlemek amacıyla, vakıf senedi ve ilgili mevzuat çerçevesinde, uygun faizsiz işlem imkanlarından yararlanılması kurumsal bir sorumluluktur. 2015 yılından bu yana uygulanan bu yaklaşım, genel müdürün veya ekibinin şahsi tercihinden ibaret olmayıp vakfın yönetim ve karar mekanizmaları çerçevesinde yürütülen bir uygulamadır.

İzani Turan'dan 'fon' iddialarına cevap: Eleştiri başka, iftira başka
Başlık Resmiİzani Turan'dan 'fon' iddialarına cevap: Eleştiri başka, iftira başka

"TÜM KAYITLAR İNCELEMEYE AÇIK"

Bu işlemlerden herhangi bir kişisel menfaat sağlanmamıştır ve kurumun uygulamadan kaynaklanan herhangi bir zararı da oluşmamıştır. Bütün işlem kayıtları, kararlar ve belgeler dahil olmak üzere kurum kayıtları yetkili mercilerin incelenmesine açıktır. Her hususun en ince ayrıntısına kadar araştırılmasından hiçbir çekincem bulunmamaktadır. Hakikatin hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde ortaya çıkması için iddiaların somut bilgi ve belgeler üzerinden değerlendirilmesi kafidir"

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"ELEŞTİRİ BAŞKA, İFTİRA BAŞKA"

Üstlendiği görevleri emanet bilinciyle yerine getirmeye gayret ettiğini belirten Turan, "Benim için asıl ölçü, insanların hakkımda ne söylediğinden önce Allah'ın huzurunda nasıl hesap vereceğimdir. Bununla birlikte hiç kimse, emeğinin ve şahsiyetinin ya da yıllar içinde itibar ve güven kazanmış bir kurumun itibarının asılsız iddialarla zedelenmesine sessiz kalmak zorunda değildir. Eleştiri başka, iftira başkadır. Denetim istemek başka, bir insanın itibarını haksız yere hedef almak başkadır. Şahsıma yönelik gerçeğe aykırı yayınlar ve hakaretler karşısında hukuki süreç başlattık. Haklarımızı hukuk çerçevesinde aramayı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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