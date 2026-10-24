Mustafa Sandal'ın eşinden 3 milyarlık hamle! Fon kazançlarını iade etmek için savcılığa başvurdular

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup hakkında yeni gelişme yaşandı. TERA'nın TLY fonundan toplam 2 milyar 994 milyon TL kâr elde ettikleri belirtilen baba ve kızın, kazançlarını iade etmek için avukatları aracılığıyla Başsavcılığa başvurduğu öğrenildi. Başsavcılık, avukatları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) yönlendirirken iade sürecinin ayrıntıları henüz netleşmedi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup'un, TERA fonundan elde ettikleri öne sürülen yaklaşık 3 milyar liralık kazancı iade etmek için harekete geçtiği bildirildi. Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan baba ve kızın avukatları aracılığıyla savcılığa başvurduğu belirtildi.

2 MİLYAR 355 MİLYON LİRALIK KÂR İDDİASI

Sabah'ın haberine göre, soruşturma dosyasına giren hesap tablolarında Melis Sütşurup Sandal'ın 2026 yılında TERA'nın TLY fonuna toplam 13 milyar 673 milyon TL yatırdığı bilgisi yer aldı.

Aynı dönemde hesaplarından gerçekleşen toplam fon çıkışının ise 15 milyar 793 milyon TL olduğu öne sürüldü.

Haberde, Sütşurup Sandal'ın yalnızca TERA TLY fonundan 2 milyar 355 milyon 287 bin TL kâr elde ettiği ve 2026 yılı gerçek kişiler kâr sıralamasında ilk sırada bulunduğu belirtildi.

Söz konusu verilere göre, Sütşurup Sandal'ın 16 Eylül 2026 tarihi itibarıyla fonda 249 milyon 992 bin TL bakiyesi bulunuyordu.

Mustafa Sandalın eşinden 3 milyarlık hamle! Fon kazançlarını iade etmek için savcılığa başvurdular

BABASI CİHAN SÜTŞURUP DA LİSTEDE

Aynı fon hareketlerinde Melis Sütşurup Sandal'ın babası Cihan Sütşurup'un işlemlerine ilişkin bilgiler de yer aldı.

Habere göre Cihan Sütşurup, 2026 yılı içerisinde TERA TLY fonuna toplam 3 milyar 707 milyon TL yatırdı.

Sütşurup'un fon işlemlerinden 639 milyon 402 bin 912 TL kâr elde ettiği ve gerçek kişiler kâr sıralamasında altıncı sırada bulunduğu ileri sürüldü.

Ayrıca 16 Eylül 2026 tarihi itibarıyla fon hesabında 72 milyon 757 bin TL bakiye kaldığı belirtildi.

Böylece baba ve kızın söz konusu fondan elde ettiği belirtilen toplam kârın yaklaşık 2 milyar 994 milyon TL'ye ulaştığı aktarıldı.

Mustafa Sandalın eşinden 3 milyarlık hamle! Fon kazançlarını iade etmek için savcılığa başvurdular

AVUKATLARINDAN BAŞSAVCILIĞA İADE BAŞVURUSU

Soruşturma kapsamında mal varlıklarına el konulan ve haklarında yakalama kararı çıkarılan Melis Sütşurup Sandal ile Cihan Sütşurup'un yurt dışında bulundukları bildirildi.

Sabah'ın haberine göre baba ve kızın avukatları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak müvekkillerinin TERA fonundan elde ettikleri kazançları iade etmek istediklerini iletti.

Avukatların, Sütşurup ailesinin fondan elde ettiği parayı geri vermek istediğini bildirmesi üzerine Başsavcılık tarafından idari ve finansal işlemler için TMSF'ye yönlendirildikleri belirtildi.

Ancak başvurunun ardından herhangi bir iade işleminin tamamlandığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Geri ödenecek tutarın ne kadar olacağı ve iade sürecinin nasıl ilerleyeceği yapılacak değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.

TMSF ÜZERİNDEN İADE SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 1 Ekim 2026 tarihinde tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında elde edilen yüksek kazançların gönüllü olarak iade edilmesine yönelik düzenleme duyurmuştu.

Düzenleme kapsamında, tasfiye kararından önce fon katılma paylarını satarak fahiş kazanç elde eden ve bu kazancı kendi isteğiyle geri vermek isteyen yatırımcılar için Birleşik Fon Bankası nezdinde TMSF adına özel hesaplar açıldı.

İade edilen tutarların ilgili fonun tasfiye mal varlığına dahil edilmesi ve tasfiye sürecinde katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılması öngörülüyor.

SPK'nın yayımladığı listede TERA Portföy Birinci Serbest Fon (TLY) da yer alıyor.

MUSTAFA SANDAL DAHA ÖNCE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Eşi ve kayınpederinin adının fon soruşturmasında geçmesinin ardından Mustafa Sandal da daha önce kamuoyuna açıklamada bulunmuştu.

Sandal, kendisinin herhangi bir fon alım satım işlemi gerçekleştirmediğini belirterek, gelirinin müzik faaliyetlerinden oluştuğunu söylemişti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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