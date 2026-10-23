Türkiye Diyanet Vakfı'ndan fon ve görevden alma iddialarına açıklama: "Gerçeği yansıtmıyor"

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), fon yatırımlarından zarar edildiği ve yöneticilerin bu nedenle görevden alındığı iddialarını yalanladı. Vakıf, tek fon yatırımı olan TLK fonundan kaynaklı zarar yaşanmadığını belirterek yönetim değişikliğinin söz konusu iddialarla ilgisi olmadığını açıkladı.

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), fon yatırımlarından zarar edildiği ve yöneticilerin bu nedenle görevden alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Vakıf, mali kaynaklarının söz konusu fonlar nedeniyle değer kaybına uğramadığını belirtirken, yönetim değişikliğinin de bu iddialarla bağlantılı olmadığını açıkladı.

1975 yılında kurulan TDV'nin, genel merkezi ve 1003 şubesiyle 149 ülkede dini, hayri ve sosyal hizmet alanlarında faaliyet gösterdiği hatırlatılan açıklamada, vakfın mevzuat gereği kısa sürede kullanılamayacak nakdi varlıklarını etkin şekilde değerlendirmek durumunda olduğu belirtildi. Bu kapsamda mali kaynakların faizsiz finans ilkelerine uygun biçimde değerlendirildiği kaydedildi.

"SÖZ KONUSU FONLARDA MALİ KAYNAĞIMIZ BULUNMUYOR"

TDV, son dönemde piyasalarda adı geçen portföy yönetim şirketlerinde ve tasfiye kararı alınan ilgili fonlarda herhangi bir mali kaynağının bulunmadığını bildirdi. Açıklamada, “Dolayısıyla Vakfın mali kaynaklarının bu fonlar üzerinden değer kaybına uğraması veya zarar etmesi söz konusu değildir” ifadeleri kullanıldı.

Vakıf, nakit varlıklarının bir bölümünün faizsiz finans ilkelerine göre faaliyet gösteren TLK fonunda değerlendirildiğini belirterek, tek fon yatırımının bu olduğunu açıkladı.

KADEMELİ OLARAK ÇEKİLİYOR

Bazı fonlarla ilgili tasfiye kararı alınmasının ardından TDV'nin TLK fonunda bulunan varlıklarını kontrollü ve kademeli şekilde çekmeye başladığı, bu kaynakları diğer faizsiz fon dışı mecralarda değerlendirme sürecine girdiği aktarıldı.

Açıklamada, vakfın bu fon yatırımından dolayı herhangi bir zarara uğramadığı vurgulandı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Öte yandan TDV’nin Genel Müdürü ve iki Genel Müdür Yardımcısının fon meselesinden dolayı görevlerinden alındığına dair iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Vakıftaki yönetim değişikliği uzun bir zamandır Vakıf Mütevelli Heyetinin gündeminde olan bir konu olup değişikliğin bahsi geçen iddialarla aynı döneme denk gelmesi sadece bir rastlantıdır. Vakıf fon yatırımları sebebiyle herhangi bir zarara uğramadığı gibi yönetim değişikliğinin de bu gerekçeyle yapılması söz konusu değildir.

TDV’ye yönelik haksız ithamlar ve iftiralar içeren iddiaları haber yapanlar ve bunları sosyal medyada yayanlar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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