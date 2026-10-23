Cevdet Yılmaz'dan 'patron fonları' açıklaması! "Konuşmamı çarpıtarak dezenformasyona dönüştürdüler"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 11 Aralık 2025'te bir finans zirvesinde yaptığı konuşmanın bağlamından koparılarak kamuoyuna servis edildiğini belirtti. "Siyaset her şeyden önce dürüstlük ve samimiyet işidir" diyen Yılmaz, söz konusu konuşmasının 'patron fonları' olarak bilinen yatırım fonlarına yönelik vergi istisnasının kaldırılmasıyla ilgili olduğunu açıkladı. Yılmaz, "Bugün de yarın da istismarcılar ve manipülatörler ile sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sermaye piyasalarındaki fon tartışmalarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Aralık 2025'te katıldığı finans zirvesinde söylediği sözlerin çarpıtıldığını söyleyen Yılmaz, konuşmasının yatırım fonlarının tamamını değil, vergi düzenlemelerini istismar eden kesimleri ilgilendirdiğini vurguladı.

"SİYASET DÜRÜSTLÜK VE SAMİMİYET İŞİDİR"

Yılmaz, açıklamasında 11 Aralık 2025 tarihinde yaptığı konuşmanın bazı bölümlerinin bağlamından koparıldığını belirterek şunları söyledi:

"Siyaset her şeyden önce dürüstlük ve samimiyet işidir. 11 Aralık 2025'te bir finans zirvesinde yaptığım konuşmanın, cımbızlanarak ve bağlamından koparılarak nasıl bir dezenformasyon haline getirildiği dürüst ve samimi olmayan yaklaşıma bir örnektir."

Söz konusu tartışmalara bir milletvekilinin de katıldığını ifade eden Yılmaz, "Hangi mahfillerden yayıldığı belli olan dezenformasyon ve saldırılara dün gece bir milletvekili de katılmıştır" dedi.

Cevdet Yılmazdan patron fonları açıklaması! Konuşmamı çarpıtarak dezenformasyona dönüştürdüler

"KONUŞMAM VERGİ İSTİSMARCILARINA YÖNELİK DÜZENLEMEYLE İLGİLİYDİ"

Aralık 2025'teki konuşmasının yanlış yorumlandığını belirten Yılmaz, tartışmaların merkezindeki düzenlemeye açıklık getirdi.

Yılmaz, 4 Aralık 2025'te kabul edilen 7566 sayılı Kanun'un 3. maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinde değişiklik yapıldığını hatırlattı.

Düzenlemeyle yalnızca nitelikli yatırımcılara satılabilen, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem görmeyen ve belirli portföy sınırlamalarına tabi olmayan fonlara yönelik vergi istisnasının kaldırıldığını belirtti.

Bu fonların kamuoyunda "patron fonları" olarak da adlandırıldığını ifade eden Yılmaz, düzenlemenin amacının vergi istismarının önüne geçmek olduğunu vurguladı.

Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"11 Aralık 2025 yılında bir finans zirvesinde yaptığım konuşma, 4 Aralık'ta yapılan bu Kanuni düzenlemeye açıklık getiren, vergi istismarcıları dışında kalan kesimlere herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını vurguladığım bir konuşmadır."

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'PATRON FONLARI' İÇİN NE DEĞİŞTİ?

19 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 7566 sayılı Kanun'un 3. maddesi, bazı yatırım fonlarının vergilendirilmesine ilişkin istisnayı yeniden düzenledi.

Değişiklik kapsamında, yalnızca nitelikli yatırımcılara satılabilen, TEFAS'ta işlem görmeyen ve fon portföyüne alınacak varlık ve işlemler bakımından herhangi bir oransal sınırlamaya tabi olmayan yatırım fonları, belirli koşullarda uygulanan vergi istisnasının dışında bırakıldı.

Böylece söz konusu fonların katılma paylarının bir yıldan uzun süre elde tutulmasının sağladığı tevkifat istisnasından yararlanılması engellendi.

Düzenleme, bütün yatırım fonlarını kapsayan genel bir vergi değişikliği niteliği taşımıyor.

"DÜZENLEMELER KAMUOYUNA SADE BİR DİLLE ANLATILMALI"

Ekonomi yönetiminin aldığı kararların kamuoyuna doğru aktarılması gerektiğini belirten Yılmaz, düzenleyici kurumlara da ekonomik iletişim konusunda sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Yılmaz, düzenlemelerin kapsamının açık ve şeffaf biçimde anlatılmasından yana olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Düzenleyici otoriteler, yanlış algılar oluşmaması adına, yapılan düzenlemelerin ne ifade ettiğini, hangi alanı ilgilendirdiğini veya etkilediğini sade bir dille kamuoyuna aktarmalıdır. Dün de bugün de bunu savunuyorum."

Yılmaz, aksi durumda hukuka aykırı işlem yapanlarla kurallara uygun faaliyet gösteren yatırımcıların birbirine karıştırılabileceğine dikkat çekti.

Böyle bir yaklaşımın meşru yatırımcılara ve sermaye piyasalarına zarar verebileceğini kaydetti.

"İSTİSMARCILAR VE MANİPÜLATÖRLERLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasının sonunda sermaye piyasalarındaki hukuka aykırı faaliyetlerle mücadele mesajı verdi.

Yılmaz, yatırımcıların haklarının korunması ve sermaye piyasalarının sağlıklı işleyişinin sürdürülmesinin ortak sorumluluk olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün de yarın da istismarcılar ve manipülatörler ile sonuna kadar mücadele etmeye, meşru yatırımcıların haklarına ve kalkınma çabamızın değerli bir bileşeni olan sermaye piyasalarımızın geneline sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bunun ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum."