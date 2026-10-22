Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

Fon soruşturmasında sıcak gelişme! 11 kişi hakkında tutuklama talebi var

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Fon soruşturmasında sıcak gelişme! 11 kişi hakkında tutuklama talebi var
Başlık ResmiFon soruşturmasında sıcak gelişme! 11 kişi hakkında tutuklama talebi var

İstanbul’da yürütülen fon soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 11’i tutuklama, 4’ü ise ev hapsi talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kaydet
|

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında SPK tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda yapılan incelemeler sonucu 31 kişi gözaltına alınmıştı.

ÖNERİLEN HABERLER
Fon teklifi Meclis
EKONOMİ

Fon teklifi Meclis'te kabul edildi

Şüphelilerden Çetin Genç, Eren Yeşilyurt, Fadimenur Demir, Gülsüm Doğan, Hakan Avdan, Konuralp Özkan, Metin Kartal Emür, Osman Uçar, Seyit Tahir Özek, Zuhal Topaloğlu, Ahmet Haluk Güner, Mehmet Selim Tunçbilek, Mustafa Terzi, Ümit Yılmaz ve Yasemin Yılmaz emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

ÖNERİLEN HABERLER
Fon tasfiyesinde son rakam açıklandı! 55 bin 755 hesaba 49,7 milyar TL ödendi
TASARRUF ORTAĞIM

Fon tasfiyesinde son rakam açıklandı! 55 bin 755 hesaba 49,7 milyar TL ödendi


Savcılık ifadelerinin ardından 15 şüpheliden 11'si tutuklama, 4'ü ise ev hapsi talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.