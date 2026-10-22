Fon soruşturmasında sıcak gelişme! 11 kişi hakkında tutuklama talebi var
İstanbul’da yürütülen fon soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 11’i tutuklama, 4’ü ise ev hapsi talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında SPK tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda yapılan incelemeler sonucu 31 kişi gözaltına alınmıştı.
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Şüphelilerden Çetin Genç, Eren Yeşilyurt, Fadimenur Demir, Gülsüm Doğan, Hakan Avdan, Konuralp Özkan, Metin Kartal Emür, Osman Uçar, Seyit Tahir Özek, Zuhal Topaloğlu, Ahmet Haluk Güner, Mehmet Selim Tunçbilek, Mustafa Terzi, Ümit Yılmaz ve Yasemin Yılmaz emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.
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Savcılık ifadelerinin ardından 15 şüpheliden 11'si tutuklama, 4'ü ise ev hapsi talebiyle mahkemeye sevk edildi.