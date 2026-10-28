Trump, gözünü o ülkeye dikti! "51'inci eyaletimiz yapalım"

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın ABD'nin 51. eyaleti olabileceğini öne sürdü. İran'la savaşın yakında biteceğini savunan Trump, saldırı kararını “Yaptığım en iyi işlerden biriydi” sözleriyle savundu.

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ABD Başkanı Donald Trump, Texas'ta düzenlediği seçim mitinginde konuştu. Trump, Venezuela ile ilişkilerden İran'a yönelik askeri operasyonlara kadar dış politika gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Venezuela ile 'harika' bir ilişkiye sahip olduklarını belirten Trump, bu ülkeden ciddi miktarda petrol aldıklarını söyledi. Amerikan petrol şirketlerinin Venezuela'da önemli yatırımlarının bulunduğunu da ifade eden Trump, ülkenin yakın gelecekte müreffeh bir hale gelebileceğini savundu.

Venezuela'nın ABD'ye katılabileceğini öne süren Trump, “Belki de yakın bir gelecekte burası 51. eyaletimiz haline gelir. Bu mümkün, bunu gerçekleştirelim, orayı 51. eyaletimiz yapalım. Devlet başkanı yerine vali seçimi yapalım” ifadelerini kullandı.

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"İRAN’LA SAVAŞ YAKINDA BİTECEK"

Konuşmasında İran'la devam eden savaşa da değinen Trump, çatışmayı İran'ın başlattığını savundu. İran yönetimlerinin çok sayıda Amerikan askerinin ölümünden sorumlu olduğunu ileri süren Trump, Tahran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemenin önemini vurguladı.

İran'ın nükleer silaha sahip olmaması karşılığında petrol ve akaryakıt fiyatlarının yüksek seyretmesinin “oldukça küçük bir bedel” olduğunu söyleyen Trump, savaşın yakında sona ereceğini iddia etti.

Trump, “Yakında bu savaş bitecek, orduları, donanmaları ya da başka bir şeyleri kalmadı” dedi.

"İRAN'A YENİDEN SALDIRIR MIYDIM? KESİNLİKLE"

ABD'de akaryakıt fiyatlarının yakında hızla düşeceğini de öne süren Trump, İran politikasının Kongre ara seçimlerinde kendilerine olumsuz yansıyacağını düşünmediğini belirtti.

İran'a yönelik saldırı kararından pişmanlık duyup duymadığına ilişkin bir soruyu da aktaran Trump, “Dün biri soruyordu; ‘Eğer yeniden yapmanız gerekse, İran'a yine de saldırır mıydınız?’ Ben de dedim ki; ‘Kesinlikle, bu yaptığım en iyi işlerden biriydi’” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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