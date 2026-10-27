Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Melania Trump duyurdu! Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes genişletildi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Melania Trump duyurdu! Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes genişletildi
Başlık Resmihttps://admin.turkiyegazetesi.com.tr/assets/images/son-dakika-dunya-1.png

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Rusya ile Ukrayna arasında Herson bölgesinde uygulanan yerel ateşkesin Oleşki kentinin dışına genişletildiğini açıkladı. Ateşkesin kapsamının genişletilmesiyle insani yardım malzemelerinin güvenli geçişinin sağlanması hedefleniyor.

Kaydet
|
Müzeyyen Bıyık
MÜZEYYEN BIYIK

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'den bu yana devam eden savaşta, ABD'nin girişimleriyle sağlanan yerel ateşkes Herson bölgesinde yürürlüğe girdi.

ABD First Lady'si Melania Trump, X hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke arasında sağlanan ateşkesin 27 Ekim 2026 tarihinde Moskova saatiyle 04.00'te başladığını duyurdu.

Melania Trump duyurdu! Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes genişletildi
Başlık ResmiMelania Trump duyurdu! Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes genişletildi

ATEŞKES İKİ GÜN ERKENE ALINDI

Melania Trump, "Ateşkes başladı" ifadeleriyle duyurduğu açıklamasında, uygulamanın başlangıç tarihinin planlanandan iki gün öne çekildiğine değindi:

"Sivillerin güvenliğini korumak ve hayati önem taşıyan insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla ateşkesin başlangıcı planlanandan iki gün öne çekildi.

İnsani yardım konvoylarına güvenli geçiş sağlamak için ateşkesin kapsadığı coğrafi alan, Herson bölgesindeki Oleşki kentinin ötesine genişletildi."

HERSON BÖLGESİNDE ATEŞKESİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Melania Trump, ateşkesin yalnızca Oleşki kentiyle sınırlı kalmayacağını da açıkladı.

Ateşkesin kapsadığı coğrafi alanın, insani yardım konvoylarına güvenli geçiş sağlanması amacıyla Herson bölgesi içinde Oleşki'nin ötesine genişletildiğini paylaştı.

Melania Trump, açıklamasında Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan General Valery Vasilyevich'in de gelişmeyi doğruladığını da aktardı.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.