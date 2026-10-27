ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Rusya ile Ukrayna arasında Herson bölgesinde uygulanan yerel ateşkesin Oleşki kentinin dışına genişletildiğini açıkladı. Ateşkesin kapsamının genişletilmesiyle insani yardım malzemelerinin güvenli geçişinin sağlanması hedefleniyor.

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Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'den bu yana devam eden savaşta, ABD'nin girişimleriyle sağlanan yerel ateşkes Herson bölgesinde yürürlüğe girdi.

ABD First Lady'si Melania Trump, X hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke arasında sağlanan ateşkesin 27 Ekim 2026 tarihinde Moskova saatiyle 04.00'te başladığını duyurdu.

Melania Trump duyurdu! Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes genişletildi

ATEŞKES İKİ GÜN ERKENE ALINDI

Melania Trump, "Ateşkes başladı" ifadeleriyle duyurduğu açıklamasında, uygulamanın başlangıç tarihinin planlanandan iki gün öne çekildiğine değindi:

"Sivillerin güvenliğini korumak ve hayati önem taşıyan insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla ateşkesin başlangıcı planlanandan iki gün öne çekildi.

İnsani yardım konvoylarına güvenli geçiş sağlamak için ateşkesin kapsadığı coğrafi alan, Herson bölgesindeki Oleşki kentinin ötesine genişletildi."

HERSON BÖLGESİNDE ATEŞKESİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Melania Trump, ateşkesin yalnızca Oleşki kentiyle sınırlı kalmayacağını da açıkladı.

Ateşkesin kapsadığı coğrafi alanın, insani yardım konvoylarına güvenli geçiş sağlanması amacıyla Herson bölgesi içinde Oleşki'nin ötesine genişletildiğini paylaştı.

Melania Trump, açıklamasında Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan General Valery Vasilyevich'in de gelişmeyi doğruladığını da aktardı.

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