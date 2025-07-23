Türkiye’nin teklifiydi! Ermenistan, Zengezur Koridoru’nu ABD şirketine devretmeyi kabul etti!

Erivan yönetimi, Nahçıvan’a uzanacak Zengezur hattının işletmesini bir Amerikan firmasına bırakmayı prensipte kabul etti. Koridorun “Trump Köprüsü” adıyla hayata geçmesi bekleniyor. Türkiye’nin önerdiği model resmen masada.

DIŞ HABERLER—Kafkasya'da dengeleri yeniden şekillendirecek önemli bir gelişme yaşandı.

İspanyol haber sitesi Periodista Digital ve Operative Media'nın geçtiği bilgilere göre, Ermenistan hükümeti, Azerbaycan’ın ana kara parçasını Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne bağlayacak Zengezur Koridoru’nu bir Amerikan şirketine devretmeyi kabul etti.

"TRUMP KÖPRÜSÜ" ADIYLA 42 KİLOMETRELİK HAT PLANLANIYOR

Gizli mutabakata dayandırılan bilgilere göre, koridorun uzunluğu 42 kilometre olacak ve "Trump Köprüsü" adıyla anılacak.

Söz koridor, Sünik (Zengezur) bölgesi üzerinden geçerek Azerbaycan'ın batı topraklarını Nahçıvan'a bağlayacak şekilde tasarlandı.

MUTABAKAT METNİNE ULAŞTIK

Turkiyegazetesi.com.tr ulaştığı gizli mutabakat metnine göre, Azerbaycan’ın ana karası ile Nahçıvan’ı birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru’nun işletmesi, yaklaşık 1000 kişilik özel bir Amerikan askeri şirketine devredilecek. Şirket, sahada güç kullanma yetkisine de sahip olacak.

ÜÇ ÜLKE ONAYLADI Ermenistan, Azerbaycan ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan mutabakat zaptı, üç ülkede de resmen onaylandı. GELİR PAYLAŞIMI NETLEŞTİ: Ermenistan, koridor üzerinden elde edilen gelirin yalnızca %30’unu alacak. Geriye kalan %70'lik payın nasıl dağıtılacağı kamuoyuna açıklanmadı. ABD ASKERİ VARLIĞI ERİVAN'A YERLEŞİYOR Mutabakata göre, Ermenistan topraklarında Amerikan askeri varlığı konuşlanacak. Ancak bu güçler, resmi Amerikan ordusu değil, özel askeri şirket mensupları olacak. FRANSA VE AB ETKİSİ AZALACAK Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Ermenistan'ın Avrupa Birliği ve Fransa ile stratejik ortaklık ilişkilerinde büyük kayıp yaşanması bekleniyor. Anlaşmaya göre, Erivan’ın söz hakkı önemli ölçüde ABD’nin kontrolüne geçecek. ERMENİSTAN'A TAZMİNAT ÖNGÖRÜLMEDİ Gizli mutabakat metnine göre, Ermenistan'ın egemen topraklarının önemli bir bölümünü devretmesine karşın, anlaşmada herhangi bir tazminat hükmüne yer verilmedi. İRAN SINIRINDA ABD ETKİSİ ARTIYOR Mutabakat metninde, Zengezur Koridoru güzergahında faaliyet gösterecek özel Amerikan askeri şirketinin, Ermenistan topraklarında ve İran sınırına yakın bölgelerde konuşlanacağı iddia edildi.

ABD'DEN 100 YILLIK KORİDOR TEKLİFİ

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, New York'ta bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, Zengezur Koridoru’nun kontrolünün tarafsız kalması için "32 kilometrelik güzergahın 100 yıllığına ABD merkezli bir şirkete devredilmesini teklif ettiklerini" duyurdu. Barrack, bu teklifi Trump yönetiminin resmî önerisi olarak aktardı.

TÜRKİYE'NİN ÖNERİSİ BELİRLEYİCİ OLDU

Middle East Eye’a konuşan kaynaklara göre, koridorun tarafsız bir şirket tarafından yönetilmesi fikrinin ilk olarak Türkiye tarafından önerildiği belirtildi. Türkiye’nin söz konusu yaklaşımı, bölgedeki istikrar beklentisini destekler nitelikte.

ERMENİSTAN'DA SİYASİ GERİLİM ARTIYOR

Erivan yönetimi, bölgenin kendi egemen toprakları olduğunu savunarak "koridor" ifadesine karşı çıkmıştı. Ancak ABD teklifini kabul etmesi, iç politikada baskı ve muhalefetin sertleşmesine neden oldu. Başbakan Nikol Paşinyan’ın bu süreci yönetme biçimi ülkede tansiyonu yükseltti.

AZERBAYCAN'DAN AÇIK MESAJ: GEÇİŞ HAKKIMIZ OLMALI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengezur Koridoru beklentisini bir kez daha yineleyerek, "Bizim Azerbaycan'dan Azerbaycan'a, yani Nahçıvan'a engelsiz ve güvenli geçiş hakkımız sağlanmalıdır. Bu, adil bir taleptir" ifadelerini kullanmıştı.

ANKARA: ÖN KOŞULSUZ ÜÇLÜ BARIŞ ANLAŞMASI ŞART

Türkiye, Güney Kafkasya’da kalıcı barış için ön koşulsuz üçlü barış anlaşmasını destekliyor. Ankara, Zengezur Koridoru’nun açılmasıyla birlikte Ermenistan ile sınır kapılarının da açılabileceği mesajını daha önce kamuoyuna iletmişti.

ABD'NİN KORİDOR HAMLESİ, RUSYA'YI RAHATSIZ ETTİ

ABD’nin önerdiği 100 yıllık yönetim planı, bölgede hâlâ etkili olmak isteyen Rusya'nın tepkisini çekti.

TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK FIRSAT

10 Kasım Ateşkes Anlaşması’ndan bu yana Türkiye’nin desteklediği Zengezur Koridoru, hem ticaret hem de bölgesel entegrasyon açısından kritik önemde. Bölgenin Türkiye üzerinden Orta Asya’ya bağlanması, Ankara’nın jeopolitik etkisini artıracak.