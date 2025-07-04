Zengezur’da büyük hesaplaşma! ABD-Rusya sahaya mı iniyor?

Güney Kafkasya’da stratejik öneme sahip Zengezur Koridoru bir kez daha uluslararası güçlerin bilek güreşine sahne oluyor. Azerbaycan eski Dışişleri Bakanı Tofiq Zulfugarov, Zangezur üzerindeki pazarlıkların Ermenistan-Azerbaycan geriliminin ötesinde, ABD ve Rusya arasındaki nüfuz savaşının bir parçası haline geldiğini söyledi

Azerbaycan eski Dışişleri Bakanı Zulfugarov, Zengezur Koridoru konusundaki tartışmaların ABD ve Rusya arasındaki rekabetin bir parçası olarak yürütüldüğünü söyledi.

Zulfugarov, son dönemde Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecine dair yapılan haberlerde özellikle Ermeni kaynaklı anlatıların dikkat çektiğini belirtti.

ERMENİSTAN NE DEDİ?

Carnegie Endowment Vakfı'nın internet sitesinde yer alan "Ermenistan neden Türkiye ile normalleşme istiyor" başlıklı makaledeki bazı tezlerin ise Ermeni söylemlerini destekleme çabası olarak değerlendirildi.

Makalede, Güney Kafkasya'da iletişim engellerinin kaldırılmasının bölgede çözülmemiş ana meselelerden biri olarak öne çıktığı belirtildi. Türkiye'nin Bakü yönetiminin Zengezur Koridoru konusundaki tutumunu desteklediği, buna karşılık Ermenistan'ın "Dünyanın Kavşağı" projesi kapsamında güzergah üzerinde tam kontrol sağlama konusunda ısrar ettiği ve Ankara'yı bu konuda ikna etmeye çalıştığı yönündeki değerlendirmelere yer verildi.

Aynı yayında, Washington'un ulaşım koridorunun tarafsız bir garantörü olarak bir Amerikan ticari operatörünü devreye sokmayı önerdiği ve bu yolla Rusya'yı sürecin dışında bırakmayı hedeflediği iddiası dile getirildi. Moskova'nın ise buna karşılık müzakereleri sekteye uğratmaya ve bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmaya çalıştığı yönünde yorumlar paylaşıldı.

"RUSYA-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNDEKİ KRİZ İLGİ ODAĞINDA"

Zulfugarov, bu anlatıların Ermenistan lehine bir bilgi gündemi oluşturma çabası olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Rusya-Azerbaycan ilişkilerindeki kriz ilgi odağında. Ermeni ve Ermeni yanlısı çevreler bu sürece dahil olarak kendi çıkarlarına uygun anlatıları yaymaya çalışıyorlar."

ERMENİSTAN'IN RUSYA İLE BAĞLANTILARI DEVAM EDİYOR

Zulfugarov, Ermenistan'da Rusya'nın baskın etkisinin sürdüğünü belirtti:

"Zvartnots Havalimanı'ndaki FSB 'kabinleri' kaldırıldı, yerlerine Ermeni sınır muhafızları yerleştirildi. Ancak sınır altyapısının geri kalanı Rus FSB'nin kontrolü altında. Ayrıca Ermenistan, Rusya karşıtı yaptırımları aşmak için önemli bir yol haline geldi, ticaret hacmi katlandı."

Zulfugarov, barış anlaşması beklentileriyle ilgili de şunları söyledi:

"Azerbaycan topun Ermenistan’da olduğunu, Ermenistan’ın toprak iddialarını normatif temelinden çıkarması gerektiğini açıkça belirtti. Ermeni tarafı ise hüsnükuruntuyu gerçekmiş gibi göstererek barışsever bir imaj oluşturmaya çalışıyor. Ancak barışa ulaşmak için uluslararası kabul görmüş iyi komşuluk kurallarına uyulması gerekiyor."

Zulfugarov, ABD’nin ulaşım koridoruna ilgisinin Ermenistan tarafından gündeme getirildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Ermenistan, Azerbaycan'ın tarihi topraklarının bölünmüşlüğüne tahammül etmeyeceğini biliyor ve daha sert adımların atılmasından korkuyor. Bu yüzden ABD, Rusya, Çin, İran gibi ülkelerin ilgisini abartarak süreci yönlendirmeye çalışıyorlar. Ancak bunlar gerçek siyasetten uzak insanlar için tasarlanmış söylemler."

"AZERBAYCAN'LA KONUŞMALILAR"

Zulfugarov, Ermenistan’ın bu tür girişimlerinin sonuçsuz kalacağını vurguladı:

"Ermenistan gerçekten bir çözüm istiyorsa Azerbaycan’la doğrudan konuşmalıdır. Trump'ın, Putin'in ya da Xi'nin ilgilendiğini öne sürmek siyasi spekülasyon meraklıları için uygun ama sahada bir karşılığı yok."