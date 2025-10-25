Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump, Putin'i topa tuttu: Hayal kırıklığı, görüşmeyeceğim

Kaynak: AFP
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / AFP

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin barış ihtimali olmadığı sürece gerçekleşmeyeceğini ifade etti. Trump "Bir anlaşma yapacağımızı bilmem gerekecek. Zamanımı boşa harcamayacağım. Çok hayal kırıklığı oluşturdu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için bir anlaşma yapma konusunda ciddi olduğu netleşmediği sürece kendisiyle herhangi bir görüşme planlamayacağını söyledi.

Trump, Putin'i topa tuttu: Hayal kırıklığı, görüşmeyeceğim - 1. Resim

"ZAMANIMI BOŞA HARCAYAMAM"

Trump, Asya'ya doğru yola çıkarken Air Force One uçağında gazetecilere, "Bir anlaşma yapacağımızı bilmem gerekecek. Zamanımı boşa harcamayacağım" dedi.

Trump, Putin'i topa tuttu: Hayal kırıklığı, görüşmeyeceğim - 2. Resim

"PUTİN HAYAL KIRIKLIĞI"

Trump "Vladimir Putin'le her zaman çok iyi bir ilişkim oldu, ancak bu çok hayal kırıklığı oluşturdu" diye konuştu.

