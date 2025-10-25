Trump, Putin'i topa tuttu: Hayal kırıklığı, görüşmeyeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için bir anlaşma yapma konusunda ciddi olduğu netleşmediği sürece kendisiyle herhangi bir görüşme planlamayacağını söyledi.

"ZAMANIMI BOŞA HARCAYAMAM"

Trump, Asya'ya doğru yola çıkarken Air Force One uçağında gazetecilere, "Bir anlaşma yapacağımızı bilmem gerekecek. Zamanımı boşa harcamayacağım" dedi.

"PUTİN HAYAL KIRIKLIĞI"

Trump "Vladimir Putin'le her zaman çok iyi bir ilişkim oldu, ancak bu çok hayal kırıklığı oluşturdu" diye konuştu.