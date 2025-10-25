Trump'a karşı kaybeden Kamala Harris'ten adaylık sinyali: Bu benim etim kemiğim

ABD’de 5 Kasım 2024 başkanlık seçimlerinde Donald Trump’a 1,5 puan farkla yenilen Demokrat Parti adayı Kamala Harris, tekrar aday olabileceğinin işaretini verdi.

Harris, BBC’ye yaptığı açıklamada bir gün “muhtemelen” başkan olacağını belirtti ve gelecekte Beyaz Saray’da bir kadının görev yapacağına inandığını dile getirdi.

Harris, Demokratların bir sonraki seçimdeki aday belirleme sürecinde kendisini yarış dışında gösteren anketleri ciddiye almadığını söyledi.

"HENÜZ İŞİM BİTMEDİ"

Harris henüz bir karar vermediğini ancak siyasette hâlâ bir geleceği olduğunu vurguladı: "Henüz işim bitmedi. Tüm kariyerim boyunca hizmet etmeye adadım kendimi. Bu benim etim kemiğim oldu."

Harris, eski rakibine de sert eleştiriler yöneltti.

Trump'ı "zalim" olarak niteleyerek seçim kampanyası sırasında yaptığı uyarıların doğru çıktığını söyledi.

Trump'ın bir "faşist gibi davranacağı" ve "otoriter bir yönetim" kuracağı yönündeki öngörülerde bulunduğunu söyleyen Harris, "O, Adalet Bakanlığı'nı silah haline getireceğini söylemişti ve tam olarak bunu yaptı" diye konuştu.