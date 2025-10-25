Trump’ın eski danışmanı Türkiye’yi işaret etti: Netanyahu'nun projesi çöktü!

ABD’nin iç siyasetinde etkili bir figür olarak bilinen Bannon, kendi programı "War Room" üzerinden yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin Gazze krizindeki rolünün ve bölgedeki stratejik hamlelerinin küresel dengeleri değiştirdiğini söyledi.

Bannon, “Türkiye yeniden sahnede. Erdoğan Gazze’de güvenlik gücü olacak. Yüz yılda sona eren düzeni iki ayda tersine çevirdik. Osmanlılar geri döndü. Büyük İsrail projesi Netanyahu’nun yüzüne patladı. Osmanlılar uzun vadeli oyunu oynadı” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan MOSSAD’IN Terörle Mücadele Birimi eski Başkanı ve üst düzey yetkili Oded Eilam, İsrail merkezli N12 kanalında "Anlaşmanın büyük kazananı Türkiye oldu" başlıklı bir analiz kaleme almıştı.

Eilam’ın analizine göre ABD Başkanı Trump’ın öncülüğünde ilan edilen anlaşma, İsrail için askeri bir zafer gibi görünse de aslında Türkiye’nin bölgesel nüfuzunu artırması açısından da önemli sonuçlar doğurdu.

"TRUMP 2028 İÇİN BİR PLAN VAR" Diğer yandan Steve Bannon, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2028’de yeniden başkanlık yarışına girebileceğini öne sürdü.

Bannon, The Economist’e verdiği röportajda, “Üçüncü bir dönem alacak… Bu yüzden Trump 2028’de başkan olacak. Ve insanlar buna alışmalı” dedi. “Uygun zamanda planın ne olduğunu açıklayacağız ama bir plan var. 2016’da zordu, 2028’de de zorlu olacak” ifadelerini kullanan Bannon, Trump’ın “başladığını bitirmek için” bir dönem daha göreve dönmesi gerektiğini söyledi. 22. Anayasa Değişikliği’ne göre ABD başkanlarının yalnızca iki seçilmiş dönem görev yapabildiğini hatırlatan Bannon, üçüncü bir dönem ihtimalinin “halkın iradesine bağlı” olduğunu savundu. “Amerikan halkı, sahip olduğumuz mekanizmalarla Trump’ı yeniden göreve getirirse, bu Anayasa’yı yırtmak değil, halkın iradesini yerine getirmektir” ifadelerini kullandı.

"TRUMP 2028'DE OY PUSULASINDA OLACAK"

Bannon, NewsNation’da yaptığı açıklamada, “Trump’ın 2028’de oy pusulasında olmasını sağlamak için birçok alternatif var. Eğer pusulada olursa kazanacak” dedi.

Cumhuriyetçi vekillerin de benzer yönde çağrılar yaptığı belirtilirken, Florida Milletvekili Randy Fine, 22. Değişikliğin kaldırılması için Kongre’ye çağrıda bulundu.

"PLAN, AMERİKAN HALKININ İRADESİYLE İŞLEYECEK"

Bannon, muhtemel bir üçüncü Trump döneminin “yarı diktatörlük” olacağı yönündeki iddiaları reddetti.