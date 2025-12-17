Trabzonspor, Türkiye Ziraat Kupası A Grubu 1. hafta maçında Alanyaspor'a sahasında 1-0 mağlup oldu

17. dakikada Efecan Karaca’nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Güven Yalçın’ın kafa vuruşunda top kaleci Onuralp Çevikkan’ın solundan ağlarla buluştu. 0-1

42. dakikada Sikan’ın ceza sahası içinde indirdiği topa gelişine vuran Auguston’nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Viktor’da kaldı.

44. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Ogundu’nun vuruşunda kaleci Onaralp Çevikkan topu çeldi.

53. dakikada Sikan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta üst direğin içine çarpan top oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

65. dakikada Ogundu'nun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Hwang Ui-jo'nun vuruşunda kaleci Onuralp Çevikkan topu ayaklarıyla çeldi.

75. dakikada Zubkov'un ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Victor, topu iki hamlede kontrol etti.

78. dakikada Pina'nın ortasında ceza sahası içinde Sikan'ın kafa vuruşunda top kaleci Victor'dan döndü. Dönen topu takip eden Sikan vuruşunda ise bu kez kaleci meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

83. dakikada Augusto'nun pasında topla buluşan Muçi, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise kaleci Victor, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

90+3. dakikada Trabzonspor kullandığı korner atışında boşta kalan topa Batagov'un vuruşunda savunma çizgi üzerinde topu uzaklaştırdı.

