Büyük İsrail Projesi Netanyahu’nun elinde patladı! Osmanlı geri döndü, Türkler Orta Doğu'ya geliyor

GAMZE ERDOĞAN - ABD Başkanı Donald Trump’ın eski başdanışmanı ve muhafazakâr yorumcu Steve Bannon, katıldığı bir yayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu eleştirdi. İsrail için kullandığı “büyük devletin korumasındaki küçük devlet” ve “vasal devlet” ifadelerinden Netanyahu’nun rahatsız olduğunu belirten Bannon, şunları söyledi:

“İsrail’e giden aralarında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da bulunduğu ABD ekibi; Katar’la, Müslüman Kardeşler’le ve Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yeni Filistin Devleti’nin kurulmasını görüşüyor. Bu öncül bir Filistin Devleti. Bakan Rubio, İsrail’de ‘Batı Şeria’da daha fazla gelişme olmayacak ve İsrail tarafından ilhak edilmeyecek. Nokta’ dedi. Netanyahu’nun Büyük İsrail Projesi elinde patladı. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump tarafından yüzüne vuruldu. Netanyahu ister karşı çıksın ister çıkmasın, Erdoğan Gazze’deki güvenlik gücünün başında olacak. Zira Başkan Trump öyle karar verdi. 100 yıl önce sona erdirilmeye çalışılan düzen iki ayda tersine döndü; Osmanlı (Türkler) bölgeye geri döndü.”

Bannon’ın sözlerini değerlendiren milletlerarası hukuk uzmanı Doç. Dr. Hakan Erkiner ise Türkiye’nin insani sorumluluk ve görev üstlenme kapasitesini vurguladı: