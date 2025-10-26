Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara'da bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde gece saatlerinde bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Polis kaçan zanlıların peşinde düştü.

Olay saat 04.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Armada Hayat sokağında bulunan bir eğlence merkezinde meydana geldi.

İKİ KİŞİ MEKANI KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

2 şüpheli iş yeri önüne gelerek silahla ateş açtıktan sonra kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

ZANLILAR KAÇTI

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

