Günlerdir aranıyordu, Kariye Bayat bulundu!
Şırnak merkeze bağlı Toptepe köyünde ikamet eden 21 yaşındaki Kariye Bayat, üniversiteye hazırlık için kaldığı gençlik merkezinden çıktıktan sonra kayıplara karışmıştı. Genç kız ile ilgili sevindiren haber geldi, bulundu.
Üniversite sınavlarına Şırnak Belediyesi Gençlik Merkezi’nde hazırlanan Kadriye Bayat (21) dershaneden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.
KAYIP KIZ BULUNDU!
Genç kızın kayıp ihbarı üzerine harekete geçen Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, genç kızı yaptığı geniş çaplı çalışmalar neticesinde buldu.
İFADESİ ALINDIKTAN SONRA AİLESİNE GİDECEK
İfadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Bayat emniyet işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı