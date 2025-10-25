İzmir'de komşu dehşeti! 7 yaşındaki çocuğa bile acımadı...

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'de komşular arasındaki kavgada kan aktı. Emekli çarşı ve mahalle bekçisi olduğu öğrenilen H.D su sızması yüzünden tartıştığı M.A. ve 7 yaşındaki oğluna ateş etti. M.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken şüpheli ise kısa sürede yakalandı.

Olay  İzmir'in Konak ilçesinde yaşandı.  Üst kattaki daireden alt kata su sızması nedeniyle H.D. (78) ile M.A. (36) arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, emekli çarşı ve mahalle bekçisi olduğu öğrenilen H.D, tüfekle M.A. ve oğlu P.A'ya (7) ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABANIN DURUMU AĞIR

Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, oğlu P.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

H.D. ise olayda kullandığı ruhsatsız pompalı tüfekle yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

