Ameliyat parasını yemeğe verdiler! İstanbul’da akılalmaz turist tuzağı

Akıllara durgunluk veren olayın adresi İstanbul oldu. Cüzdan yakan yemek ise 23 Ekim'de yenildi. Organize dolandırıcılığa maruz bırakılanlar ise 3 İranlı öğrenci...

Tahran’a ameliyat için gitmek üzere yola çıkan üç öğrenci, İstanbul aktarmasında yemek molası vermek istedi. Taksici, “Yakınlarda restoran yok ama güzel bir yer biliyorum” diyerek öğrencileri bir otele ait restorana götürdü.

MENÜ GÖSTERMEDEN HESAP ÖDETTİRDİLER

Ancak iddiaya göre bu restoran, tam bir turist tuzağıydı. Menü gösterilmeden verilen siparişlerin ardından gelen hesap adeta dudak uçuklattı.

Menü bile gösterilmeden servis edilen yemeklerin ardından öğrencilere 28 bin 596 liralık (yaklaşık 600 Euro) hesap çıkarıldı.

AMELİYAT PARASINI YEMEĞE VERDİLER

Sözcü'nün haberine göre, faturayı gören öğrenciler neye uğradıklarını şaşırdı. “Resmen dolandırıldık, ameliyat için biriktirdiğimiz parayı bu hesaba verdik” diyen mağdurlar ameliyat ücretine yeterli para kalmaması nedeni ile ameliyat olamadan döndüklerini sosyal medyada paylaştı.

28 bin 596 TL’lik yemeğin faturasına göre ödenilen vergi tutarı ise 4 bin 766 TL olarak düzenlendi.