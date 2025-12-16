Bakan Tekin, "Mülakat, öğretmenleri mağdur ediyor" diyen muhalefete cevap verdi: Madem mülakata bu kadar karşısınız; Kadıköy Belediyesi, İBB, Ankara Büyükşehir Belediyesi niye mülakat yapıyor? Siz de KPSS ile alın o zaman.

ESMA ALTIN / ANKARA - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM’de Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) projelerine yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Bakan Tekin, bu yıl 253 bin işletmenin denetlendiğini, 23 bin 252 uygunsuz işletmeyle sözleşmenin feshedildiğini, uygunsuz hiçbir işletme ile yeni bir sözleşme yapılmadığını dile getirdi. İşletme belirleme komisyonlarında iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının bulunmasını zorunlu hâle getirdiklerini belirten Tekin “Bu kapsamda okul müdürlerimiz ve işletmeye giden her bir öğrencimiz için tanımlı koordinatör meslek öğretmenlerimiz maksimum onar günlük periyotlarla sahada öğrencimizin bulunduğu ortam ve eğitim sürecini yakından takip edip gerekli raporlamaları yapmaktadır” bilgisini paylaştı.

MESEM’e yönelik yapılan protestolarda tutuklanan gençler hakkında da konuşan Tekin, “Demokratik toplumlarda ‘protesto’ denen şey hukukun tanımladığı sınırlar ve çerçeveler içerisinde yapılır. Bahsi geçen çocuklar protesto hakkı kullandıkları için değil, kamu malına, toplantı özgürlüğüne zarar verdikleri için tutuklandı. Her gün bir sürü insan protesto yapıyor, atamaları protesto ediyorlar, başka şeyleri protesto ediyorlar; onların hiçbiri tutuklanmadı. Ama bir toplantı esnasında oturumları basan, ellerindeki boyalarla orada zarar veren kişileri ‘Protesto hürriyetinden dolayı tutukladınız’ derseniz ya bilmiyorsunuz ya da manipüle ediyorsunuz demektir” açıklamasında bulundu.

Tekin, muhalefetin mülakat uygulamalarıyla öğretmenlerin mağdur edildiğine yönelik iddialara da cevap verdi. Tekin “Madem mülakata bu kadar karşısınız. Kadıköy Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi niye mülakat yapıyor. KPSS’yle alın o zaman” diyerek tepki gösterdi.

