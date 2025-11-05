Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Mülakat sisteminde yeni dönem! Hükûmet 'kayırmacılık' tartışmalarına son verecek

Mülakat sisteminde yeni dönem! Hükûmet 'kayırmacılık' tartışmalarına son verecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mülakat sisteminde yeni dönem! Hükûmet &#039;kayırmacılık&#039; tartışmalarına son verecek
Mülakat, Şeffaflık, Sınav, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mülakat, görevin niteliği ile sınırlı olacak, sınav kurullarının şeffaflığı güçlendirilecek, görevde yükselmede yazılı ve sözlü sınavların ağırlığı yeniden belirlenecek.

HABER MERKEZİ ANKARA - Hükûmet, özellikle kamuoyundaki ‘kayırmacılık’ tartışmalarına son verecek şekilde, mülakat sistemine neşter vurmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığının ‘2026 Yıllık Programı’nda yüksek verimlilikle kaliteli hizmet sunan insan kaynağına sahip, objektif ölçütlerin ve liyakat ilkelerinin hâkim olduğu, değişen şartlara uyum sağlayan kamu personel sisteminin oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

Yeni çalışmayla sözlü sınavlar, atamaya konu olan görevin niteliğinin gerekli kıldığı hâllerle sınırlı olarak yapılacak.

Mülakat sisteminde yeni dönem! Hükûmet 'kayırmacılık' tartışmalarına son verecek - 1. Resim

SINAV KURULLARINA NEŞTER

Sınav kurullarının tarafsızlığının korunması, şeffaflık, adalet ve hakkaniyet ilkelerini güçlendirecek düzenlemeler hayata geçirilecek. Kamuda hangi ünvanlar için sözlü sınav yapılacağı yeniden belirlenecek.

Ayrıca görevde yükselmede uygulanan seçme yöntemleri, liyakat esaslı teknikler gözetilerek geliştirilecek. Bu doğrultuda işin gereği göz önüne alınarak yazılı ve sözlü sınavların ağırlığı gözden geçirilecek.

Yıllık programdaki verilere göre, Haziran 2025 itibarıyla kamuda 5 milyon 289 bin personel istihdam ediliyor. Bu personelin 3 milyon 474 bini kadrolu, 438 bini sözleşmeli ve 1 milyon 225 bini de işçi statüsünde çalışıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

PSG'ye iki gol birden attığı maçta kızardı! Achraf Hakimi hüngür hüngür ağladıNvidia'dan Çin'e 'çip ihracatı' sınırlaması! En gelişmişleri satılmayacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bitcoin'de hazirandan bu yana bir ilk! Fed kararı sonrası 100 bin doların altına geriledi - EkonomiBitcoin'de hazirandan bu yana bir ilk!Sivas'ta 424 bin ons altın rezervi tespit edildi! Ekonomide büyük keşif - Ekonomi424 bin ons altın rezervi tespit edildi!Dünya turizminin buluşma noktasında Türkiye damgası - EkonomiDünya turizminin buluşma noktasında Türkiye damgasıAltında 'kademeli' strateji! İslam Memiş, Kasım planını açıkladı, rotayı bambaşka yere çevirdi - EkonomiKasım ayı için yeni rota çizdi!Dikkat çeken Doğu-Batı farkı! İşte otomobil yaşı en genç ve yaşlı iller - Ekonomiİşte otomobil yaşı en genç ve yaşlı illerİhlas Pazarlama'ya yeni fabrika, yepyeni vizyon... Ahmet Mücahid Ören: Hedef 1 milyar dolar - Ekonomiİhlas Pazarlama'da hedef 1 milyar dolar
Sonraki Haber Yükleniyor...