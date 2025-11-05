Mülakat sisteminde yeni dönem! Hükûmet 'kayırmacılık' tartışmalarına son verecek

HABER MERKEZİ ANKARA - Hükûmet, özellikle kamuoyundaki ‘kayırmacılık’ tartışmalarına son verecek şekilde, mülakat sistemine neşter vurmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığının ‘2026 Yıllık Programı’nda yüksek verimlilikle kaliteli hizmet sunan insan kaynağına sahip, objektif ölçütlerin ve liyakat ilkelerinin hâkim olduğu, değişen şartlara uyum sağlayan kamu personel sisteminin oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

Yeni çalışmayla sözlü sınavlar, atamaya konu olan görevin niteliğinin gerekli kıldığı hâllerle sınırlı olarak yapılacak.

SINAV KURULLARINA NEŞTER

Sınav kurullarının tarafsızlığının korunması, şeffaflık, adalet ve hakkaniyet ilkelerini güçlendirecek düzenlemeler hayata geçirilecek. Kamuda hangi ünvanlar için sözlü sınav yapılacağı yeniden belirlenecek.

Ayrıca görevde yükselmede uygulanan seçme yöntemleri, liyakat esaslı teknikler gözetilerek geliştirilecek. Bu doğrultuda işin gereği göz önüne alınarak yazılı ve sözlü sınavların ağırlığı gözden geçirilecek.

Yıllık programdaki verilere göre, Haziran 2025 itibarıyla kamuda 5 milyon 289 bin personel istihdam ediliyor. Bu personelin 3 milyon 474 bini kadrolu, 438 bini sözleşmeli ve 1 milyon 225 bini de işçi statüsünde çalışıyor.