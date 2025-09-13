Bakan Tekin'den 'mülakat' polemiğine cevap: Haksızlık olduğunu düşünen dava açsın

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı televizyon programında eğitim gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. 12 yıllık eğitimden otomatik kayıt sistemine, zoraki bağıştan öğretmen atamasındaki mülakat polemiğine kadar gündemdeki pek çok noktaya değinen Bakan Tekin, kritik ifadeler kullandı.

EN YAKIN OKULA OTOMATİK KAYIT

Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar ve detaylar şöyle:

"İçinde bulunduğumuz kamu sektörünün farklı bir hizmet olduğunun farkındayım. Ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamaya çaba harcıyoruz. Nezaket ve demokratik olgunluk içerisinde sorulan bütün soruları cevaplıyoruz.

Göreve başladığımız günden beri öğretmen arkadaşlarımızla attığımız her adımı istişare ediyoruz. Bu istişareleri genelgeye dönüştürüp öğretmenlerle paylaşıyoruz.

İlkokula başlayacak öğrencinin herhangi bir talebi olmaksızın evine en yakın okula kaydını otomatik yapıyoruz. Ortaokula gidecek çocuklara da bu kaydı yapıyoruz. Lisede ise sınavla giren arkadaşlar başvurusunu yapıyor ve sınavla okuluna kaydoluyor. Sınavla girmeyen arkadaşlara da adrese dayalı olarak en yakın okula kaydını yapıyoruz.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 7'Sİ ÖZEL OKULDA

Ekonomik durumdan bağımsız olarak bütün çocuklarımızı evine en yakın devlet okulu ile ilişkilendiriyoruz. Çocuğumuzu özel okula göndermek bir tercih. Hiçbir okulu özel okula göndermeye mecbur çırakmıyoruz. Yüzde 7'si özel okula gidiyor. Bu çok düşük. 100 öğrenciden 92 tanesi devlet okuluna gidiyor. 6-7'si özel okula gidiyor.

'ZORAKİ BAĞIŞ'I ŞİKAYET EDİN

Okul idaresine gittiği zaman velimiz, zaten kaydınız orda. Sizden orda bir kişinin zoraki bağış istemesinin mantıklı bir açıklaması yok. Çocuk zaten kayıtlı. Sizden para isterlerse bize şikayet edin. Okul müdürlüklerinin bir hesabı yok, okul aile birliklerinin banka hesapları var. Veliler okula katkıda bulunmak isteyebilir bunu da sınırlandıramayız.

"OKUL KAPATMAYA KADAR CEZASI VAR"

Özel okula çocuğunu gönderen velilerden şunu istirham ediyorum: Bizim ders kitaplarının kullanılmasını lütfen istirham etsinler. Özel okullar da bizim ders kitaplarının kullanılıp kullanılmaması denetlenecek.Okul kapatmaya kadar cezası var. Özel okullarda devletin verdiği ders kitabının adıyla başka bir kitap satamazlar. Bu yönetmeliğe aykırıdır. Bunu zorunlu olarak satan özel okullara gereğini yine yaparız.

Özel okul eğitim ücretlerini denetleyebiliyoruz. Kırtasiye, kıyafet ve yemek... Bu işlemleri veliler bankalar üzerinden yaparsa bu konularda fahiş fiyat olup olmadığını denetleyebiliriz.

"SERVİS KONUSUNDA ŞİKAYETLER ARTTI"

Servisler konusunda şikayetler arttı. Ama biz fiyat belirleme konusunda yetkili değiliz. Belediyelerin domine ettiği UKOME servis ücretlerini belirliyor.

'12 YILLIK EĞİTİM YÜKSEK' ŞİKAYETİ

Gittiğimiz her yerde 12 yıllık eğitimin yüksek olduğu şikayetleri bize geldi. Toplumun büyük bir kesimi 12 yıllık eğitimin yüksek olduğunu ve tartışılması gerektiğini ifade ediyor. Benim görüşüm de öyle. Artık çocuklar bilgiye çok daha hızlı ve farklı şekilde erişebiliyorlar. Bu tartışma sadece bizde değil dünyanın her yerinde yapılıyor.

ÖĞRETMEN ATAMASINDA 'MÜLAKAT' POLEMİĞİ

Bu yıl son mülakatları yaptık mülakatlar bitti. Mülakatlara itiraz eden kişilere tavsiyem hemen itiraz dilekçesi versinler. Ben dahil mülakatı yapan kişiler önceden bilinmiyor Önlemlere rağmen haksızlık olduğunu düşünen dava açsın."