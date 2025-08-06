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Haberler > Eğitim > Öğretmenlere atama müjdesi! Yusuf Tekin "hayırlı uğurlu olsun" diyerek duyurdu

Öğretmenlere atama müjdesi! Yusuf Tekin "hayırlı uğurlu olsun" diyerek duyurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Öğretmenlere atama müjdesi! Yusuf Tekin &quot;hayırlı uğurlu olsun&quot; diyerek duyurdu
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Eğitim Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2025 yılı iller arası mazerete bağlı öğretmen atamalarına ilişkin açıklamada bulundu. Tekin, "Tüm öğretmenlerimizin atamalarını gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların iller arası yer değiştirme başvuruları iki aşamalı olarak gerçekleştirildi.

SON TARİH 7 AĞUSTOS

18-29 Temmuz tarihleri arasındaki ön başvurusu onaylanan öğretmenlerin 31 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında tercih başvuruları alındı. Başvuruların tamamlanmasının ardından öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yer değiştirmeleri gerçekleştirildi. Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin ayrılma işlemleri, 7 Ağustos tarihi itibarıyla yapılabilecek.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamasının gerçekleştirildiği müjdesini sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Tekin paylaşımında ailenin insanın hayata tutunduğu ilk zemin, eğitimin kök saldığı mekân olduğunu belirterek, "Öğretmenimizin ailesiyle bir arada olabilmesi, insanı önceleyen kadim sorumluluğumuzun bir gereğidir. 2025 yılı iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları sonucunda, tercihlerine yerleşemeyen tüm öğretmenlerimizin atamalarını; taleplerini dikkate alarak, aile bütünlüğünü koruyacak ve kamu yararını gözeten bir anlayışla, mazeret illerinde ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına hizmet puanı esasına göre gerçekleştirdik. Eğitim ailemize hayırlı uğurlu olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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